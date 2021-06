Dertig jaar cel geëist voor ex-agent Derek Chauvin om dood George Floyd

Openbaar aanklagers in de Verenigde Staten eisen een gevangenisstraf van dertig jaar voor voormalig agent Derek Chauvin, die schuldig is bevonden aan de dood van George Floyd. De advocaat van Chauvin pleit voor een voorwaardelijke straf die gelijk is aan het voorarrest. Dat melden internationale persbureaus donderdagochtend op basis van rechtbankdocumenten.

De uitspraak van de rechter is op 25 juni. Volgens aanklagers doet dertig jaar cel recht aan de impact die Chauvin heeft gehad op het slachtoffer, de familie van Floyd en de gemeenschap. „Geen enkel vonnis kan de dood van Floyd ongedaan maken”, schrijven de aanklagers.„Maar de straf die de rechtbank geeft, moet laten zien dat niemand boven de wet is en niemand eronder staat.” De advocaat van Chauvin verdedigde hem door te zeggen dat hij het product is van een „gebroken” systeem. Zijn cliënt dacht simpelweg zijn werk uit te voeren. De advocaat wees er verder op dat Chauvin geen strafblad heeft.

Voormalig agent Chauvin drukte vorig jaar in Minneapolis ruim negen minuten lang zijn knie tegen de nek van de zwarte Amerikaan Floyd, die daardoor stierf. Hij is in april schuldig bevonden. De dood van Floyd leidde tot een grote schok in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. Wereldwijd volgden Black Lives Matter-protesten en discussies over politiegeweld en racisme.

