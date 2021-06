Denemarken wil asielzoekers tijdens procedure opvangen in ‘partnerland’

Het Deense parlement heeft donderdag een wetsvoorstel aangenomen dat het mogelijk moet maken dat mensen die asiel aanvragen in Denemarken, hun proces in asielzoekerscentra in een ‘partnerland’ buiten Europa afwachten. Dat meldt de Deense krant Jyllands-Posten donderdag. Het is nog niet duidelijk waar deze opvanglocaties worden geplaatst. Het land zou onder meer in gesprek zijn met Rwanda. Zeventig leden van het Deense parlement stemden voor de wet, 24 tegen.

Hoe de asielprocedure precies eruit moet komen te zien, is nog onduidelijk. De sociaal-democratische regering wilde aanvankelijk dat asielzoekers na aankomst in Denemarken meteen konden worden doorgestuurd naar een buitenlands asielzoekerscentrum, maar dat lijkt onmogelijk. De Deense immigratiediensten moeten eerst instemmen met iedere individuele deportatie: een proces dat volgens experts maanden in beslag kan nemen.

EC en VN geschrokken

Het donderdag aangenomen wetsvoorstel zorgt voor kritische reacties vanuit de Europese Unie, omdat het plan in strijd zou zijn met Europese asielwetgeving. Zo stelt woordvoerder van de Europese Commissie Adalbert Jahnz tegenover persbureau Reuters dat het voorstel „fundamentele vragen oproept over zowel de toegang tot asielprocedures als de toegang tot bescherming”. De Verenigde Naties hebben Denemarken eveneens opgeroepen het plan te laten vallen.

Naast strenger asielbeleid heeft het Deense parlement donderdag besloten dat het Deense staatsburgerschap kan worden afgepakt van mensen met een dubbele nationaliteit als ze een ernstig ‘bendemisdrijf’ hebben gepleegd dat cruciale belangen van de staat ernstig schaadt. Voorheen was dit alleen mogelijk als iemand bijvoorbeeld terroristische acties tegen de staat pleegde. Wel blijft de voorwaarde dat deze persoon niet staatloos mag worden.

Denemarken heeft een van de strengste asielprocedures in Europa. Sinds het begin van deze eeuw werden tientallen wetten ingevoerd om immigratie te beperken en vluchtelingen aan te moedigen terug te keren naar hun geboorteland. Zo kondigde het land onlangs aan de verblijfsvergunning van honderden Syrische vluchtelingen in te trekken – wat op kritiek van onder meer de Europese Commissie kwam te staan.