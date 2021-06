De series van week 22: Lisey’s Story, Feel Good en On Becoming a God in Central Florida

Lisey’s Story

Horrorschrijver Stephen King heeft zijn eigen boek bewerkt tot een miniserie. Julianne Moore speelt weduwe Lisey Landon. Twee jaar na de dood van haar man (Clive Owen) wordt ze geconfronteerd met weggestopte herinneringen. De Chileense cineast Pablo Larraín (Jackie, Ema) regisseert alle afleveringen. Apple TV+, 8 afleveringen (wekelijks).

On Becoming a God in Central Florida

Kirsten Dunst steelt de show in een serie over een vrouw die rijk wordt met een piramidespel. Florida, begin jaren negentig. Na de dood van haar schlemielige man neemt Krystal Stubbs (Dunst) het heft in eigen handen. Oplichtingstrucs brengen haar veel, maar hoe lang kan dat goed gaan? Netflix, 10 afleveringen.

Feel Good seizoen 2

Tweede en laatste seizoen van een ondergewaardeerde Netflix-parel. Het tragikomische Feel Good gaat over Mae, een Canadese komiek met verslavingsproblemen. In het eerste seizoen leek haar leven op de rails, mede dankzij haar relatie met de Britse lerares George. Na een terugval is het de vraag of de liefde stand weet te houden. Leuke bijrol voor Lisa Kudrow (Friends) als vileine moeder. Netflix, 6 afleveringen.

Genius: Aretha

Miniserie over het leven van de legedarische zangeres Aretha Franklin. Sterke hoofdrol voor Cynthia Erivo. Disney+, 8 afleveringen.