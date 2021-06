Iets minder sterfgevallen dan verwacht in laatste week van mei

Tussen 24 en 31 mei (week 21) zijn in Nederland naar schatting iets meer dan 2.700 mensen overleden. Dat zijn er ongeveer vijftig minder dan normaal gesproken verwacht voor deze periode. Er is hiermee niet meteen sprake van ondersterfte: het aantal doden valt binnen de „gewoonlijke fluctuaties”. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. De sterfte nam af in alle leeftijdsgroepen.

Van half september tot en met half januari was er sprake van oversterfte in Nederland - net als tijdens de eerste piek van de coronapandemie in de lente van 2020. Tot en met half februari bleef de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht, sindsdien schommelt het aantal sterfgevallen rond het te verwachten aantal.