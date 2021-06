Celstraffen geëist tegen jonge brandstichters Plaswijckpark Rotterdam

De twee jongens die eind januari brand stichtten in het Rotterdamse Plaswijckpark, moeten als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt de cel in. Tegen de 14- en 16-jarige verdachten is donderdag een maand gevangenisstraf geëist, meldt het OM Rotterdam. Bij het incident brandde een theaterruimte af.

Een van de verdachten heeft verklaard dat de twee een kampvuurtje wilden maken met oude kerstbomen en dat het brandje vervolgens uit de hand liep. De tweede jongen zei dat hij „amper een rol speelde” bij de brand. Toch vindt het OM dat ook hij schuldig is aan het medeplegen van brandstichting. Over twee weken doet de rechter uitspraak.

Op de avond van 27 januari brak een grote brand uit in het theatergebouw van het Plaswijckpark, een attractiepark aan de Bergse Achterplas. Al snel deden verhalen de ronde dat het vuur was aangestoken, onder meer omdat een SnapChat-filmpje rondging waarop dit te zien zou zijn geweest.

