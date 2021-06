Ballen, wiepen en jonko’s klappen in vermakelijke tienersekskomedie Follow de SOA

Esmée zit op het spectrum en zij heeft nog nooit gebald. Als zij chlamydia oploopt bij haar ontmaagding, besluit zij de gangen van de venerische ziekte na te trekken. Op een viltstiftbord brengt de wiskunde-nerd het ingewikkelde seksleven van haar medeleerlingen in kaart. ‘We zijn allemaal verbonden’ is haar blijde boodschap, maar het onthullen van het overspel-netwerk wordt haar niet in dank afgenomen.

Esmée’s zoektocht naar seks en liefde is het aantrekkelijke uitgangspunt van de serie Follow de SOA, vanaf vrijdag te zien op Videoland. De Nederlandse tienersekskomedie van Ties Schenk en Oscar van Woensel brengt op een aangenaam luchtige en geestige manier de diverse kanten van seks in beeld.

De buitenlandse voorbeelden van Follow de SOA zijn evident. In de eerste plaats de briljante Britse serie Sex Education. Hoofdpersoon Esmée (Damaris de Jong) lijkt geënt op de scifi-nerd Lily uit die serie. Ze heeft ook wel wat van Fleabag, met haar grote verbaasde ogen als ze weer terloops en naïef een catastrofe aanricht. De schoolfeest-aflevering, met MDMA in de punchbowl, doet aan Euphoria denken. En de workshop kutjekleien komt rechtstreeks van De Sekszusjes.

Het genre van de teen sex comedy begon in de jaren tachtig met Porky’s (1981) en beleefde begin deze eeuw een revival dankzij American Pie (1999). Maar deze Amerikaanse hits raakten verouderd en worden inmiddels gezien als seksistische, witte jongensfantasieën. De laatste jaren zijn er echter ook allerlei verlichte versies verkrijgbaar. Wat die gemeen hebben is de boodschap van sex positivity: alle soorten seks zijn toe te juichen als gezond en aangenaam – zolang je het maar veilig en met consensus doet. Daar hoort als vanzelfsprekend ook LHBTQ-seks bij. Bij deze woke-mix passen een diverse cast, sterke vrouwenrollen, en een feministische boodschap.

Seks is in Follow de SOA niet problematisch, dus geen #metoo, geen online exposing, ongewenste zwangerschappen, schande, boze ouders. Niemand vindt zichzelf lelijk, consensus is vanzelfsprekend, iedereen mag meedoen met de sekscarrousel. Zelfs de SOA uit de titel is geen probleem – een kuurtje en het is over – en dient puur om het verhaal op gang te brengen (net als in Lovesick) en om op een geestige manier het belang van condooms erin te brengen.

Net als Sex Education betekent dit dat de comedy zich afspeelt in hipsterparadijs waar liefde en vriendschap de enige issues zijn. Geld, sociale problemen, racisme spelen geen rol. Drank en drugs zijn aanwezig maar niet als probleem. Geeft niet, nergens staat dat series realistisch moeten zijn.

Het enige bezwaar tegen Follow de SOA is dat de dialogen boordevol straattaal zitten. Ballen, wiepen, patta’s, kechs, en jonko’s klappen; die overdaad voelt krampachtig en belegen. Wie bij de tijd wil zijn, raakt al snel verouderd – denk maar aan de latere Madonna.

Maar verder: Follow de SOA heeft een aangename luchtige, warme toon en blijft hoogst vermakelijk. Bovenal ga je snel en veel van de hoofdpersonen houden. De serie wordt gedragen door debutanten Damaris de Jong in de hoofdrol en Hanneke van der Paardt als Esmées lesbische adhd-vriendin Rune. Vooral door hen kijk ik uit naar een tweede seizoen.