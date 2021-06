Ashleigh Barty geeft op in tweede ronde Roland Garros

De Australische tennisster Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld, heeft in de tweede ronde van Roland Garros opgegeven. De kampioene van 2019 ondervond hinder van een heupblessure.

De 25-jarige Barty had tegen de Poolse Magda Linette de eerste set met 6-1 verloren. Na de openingsset werd Barty al buiten de baan behandeld aan haar linkerheup. In de twee set stond het 2-2. Na het kansloze verlies van de eerste set probeerde Barty, die moeizaam bewoog, het in de tweede set nog even. Ze won haar eerste twee servicegames, maar nadat Linette op 2-2 was gekomen concludeerde ze dat verder spelen geen nut meer had.

In aanloop naar Roland Garros kampte Barty al met een armblessure en in de eerste ronde speelde ze met een ingepakt linkerbovenbeen. De mondiale nummer 1 speelde dit gravelseizoen veel wedstrijden. Ze pakte de titel in Stuttgart en was finaliste in Madrid. Half mei gaf ze in Rome op tegen Cori Gauff, uitgerekend bij een voorsprong.

Barty won Roland Garros in 2019 door in de finale de Tsjechische Marketa Vondrousova te verslaan. Vorig jaar liet ze verstek gaan voor het grandslamtoernooi in verband met het coronavirus en de bijbehorende reisrestricties.

Linette, de nummer 45 van de wereld, neemt het in de derde ronde op tegen de Tunesische Ons Jabeur. (ANP)