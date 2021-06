VS spreken Rusland aan op cyberaanval op vleesverwerker JBS

De aanval op de Amerikaanse computerservers van het vleesverwerkingsbedrijf JBS is uitgevoerd door een criminele organisatie die gevestigd is in Rusland. Dat heeft JBS laten weten aan de Amerikaanse regering, die daarop duidelijk heeft gemaakt aan het Kremlin dat „verantwoordelijke staten” geen onderdak horen te bieden aan cybercriminelen. Dat meldt een regeringswoordvoerder dinsdagavond in een verklaring. Rusland stelt woensdag in een reactie op de aantijgingen enkel „in direct contact te staan” met de Amerikaanse regering over de zaak. De FBI heeft een onderzoek geopend naar de zaak.

Zondag ontwrichtten hackers de servers van de vleesverwerker. Door de aanval moest het bedrijf de productie in al zijn slachterijen in de Verenigde Staten stilleggen. Ook in de Australische fabrieken moest het werk worden gestaakt. Inmiddels meldt het bedrijf dat er vooruitgang is geboekt met het lenigen van de aanval en dat de systemen weer op gang komen. JBS - dat rundvlees, gevogelte, varkensvlees verwerkt - zegt dat de productie woensdag kan worden hervat.

JBS is een van oorsprong Braziliaans bedrijf met vestigingen over de hele wereld, waaronder 27 in Europa. Bij een lange sluiting van de slachterijen wereldwijd zouden de vleesprijzen flink kunnen stijgen, zo stelden analisten maandag in Amerikaanse media. Volgens een schatting van het ministerie van Landbouw is dinsdag al 22 procent minder vee geslacht dan dezelfde dag vorige week. De prijs van rundvlees dat wel bij groothandelaren terecht kwam, steeg meteen met iets meer dan 1 procent per stuk.

Hack op oliebedrijf

Het is de tweede cyberaanval in korte tijd die de Amerikaanse economie raakt. Drie weken geleden werd het Amerikaanse olietransportbedrijf Colonial Pipeline getroffen door een hack. Daardoor kon de belangrijkste oliepijplijn - van bijna 9.000 kilometer lang - in het land tijdelijk niet worden gebruikt en stokte de toevoer van benzine naar tankstations. De brandstofprijzen stegen daarna.

Het bedrijf heeft de cybercriminelen 4 miljoen euro moeten betalen om weer toegang te krijgen tot de eigen systemen. De Amerikaanse president Joe Biden stelde bewijs te hebben dat ook deze hackers zich in Rusland hadden gevestigd: volgens de FBI zat de groep DarkSide, die gevestigd is in Rusland of Oost-Europa, achter de aanval. Het Kremlin zelf ontkende alle beschuldigingen en sprak van „verzinsels”.