Voor het eerst gaat de International Booker Prize naar Franse auteur

De Franse schrijver David Diop heeft woensdagavond de International Booker Prize gewonnen voor het vertaalde werk At Night All Blood is Black. Hij deelt de prijs met Anna Moschovakis, die het oorspronkelijke werk Frère d’âme (in het Nederlans getiteld Meer dan een broer) vanuit het Frans vertaalde.

At Night All Blood is Black vertelt het verhaal van Afrikaanse soldaten die meevochten in de Eerste Wereldoorlog. „Dit verhaal van oorlogvoering, liefde en waanzin heeft een angstaanjagende kracht”, aldus de jury. „Wij juryleden waren het erover eens dat het betoverende proza ​​en de donkere, briljante visie onze emoties hadden doen rinkelen en ons versteld deden staan.”

Diop is de eerste Franse auteur die de prestigieuze prijs wint. Vorig jaar won Marieke Lucas Rijneveld als eerste Nederlandse auteur de International Booker Prize voor The Discomfort of Evening, de vertaling van haar debuutroman De avond is ongemak.

Europese Literatuurprijs

Diop werd voor het winnende werk eerder bekroond met de belangrijke Franse literatuurprijs Prix Goncourt des Lycéens 2018 en de Europese Literatuurprijs 2020. Diop versloeg andere kanshebbers als de Argentijnse Mariana Enríquez en de Russische Maria Stepanova.

De International Booker Prize wordt jaarlijks uitgereikt en is bedoeld voor de beste naar het Engels vertaalde roman. De auteur en vertaler delen het prijzengeld (omgerekend ruim 58.000 euro). Eerdere winnaars zijn onder anderen David Grossman en Nobelprijswinnares Olga Tokarczuk.