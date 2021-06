Videobeldienst Zoom blijft ook na de hype flink doorgroeien

Het was uitzonderlijk. De Amerikaanse videodienst Zoom kwam ruim een jaar geleden uit het niets de huis– en werkkamers binnen. In korte tijd veroverde het bedrijf van oprichter Eric Yuan een plekje tussen Microsoft en Google, die het fenomeen videobellen voor Covid-19 al min of meer hadden opgegeven.

En Zoom is meer dan de zoveelste internethype, zo blijkt. Dinsdag maakte het bedrijf cijfers bekend over het eerste kwartaal van dit jaar. De omzet van Zoom was in die periode 956 miljoen dollar (783 miljoen euro), een groei van 191 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Daarnaast maakte Zoom, opvallend voor een snelgroeiend techbedrijf, een stevige winst: 227 miljoen dollar, zeven keer meer dan een jaar eerder. Die winst komt vooral door de toename van het aantal betalende gebruikers. Wie videogesprekken wil met grote groepen of zonder tijdslimiet van veertig minuten kan dat alleen doen met een account tegen betaling. Zoom heeft bijna een half miljoen betalende klanten, al moet opgemerkt dat het aantal klanten met een abonnement steeds langzamer stijgt.

Plotselinge succes

Voor de epidemie had Zoom, dat tien jaar bestaat, tien miljoen dagelijkse gebruikers: vooral zakelijke klanten en onderwijsinstellingen. Na de coronacrisis steeg dat binnen een paar maanden naar driehonderd miljoen.

Het plotselinge succes van Zoom (4.400 werknemers in dertien kantoren, onder meer op de Amsterdamse Zuidas) verraste het bedrijf zelf totaal, vertelde Jeff Koll, directeur van Zoom in Europa, vorig jaar tegen NRC. „We waren er niet klaar voor.”

Zoom kampte met privacy– en veiligheidsproblemen en dreigde momentum te verliezen. Maar na de uitvoer van een „negentigdagenplan” loste Zoom de grootste problemen op, vertelt Frank aan de Stegge – bij Zoom verantwoordelijk voor de partnermarketingstrategie.

Sinds oktober maakt Zoom gebruik van end-to-end encryptie voor de beveiliging. Het hardnekkige probleem van Zoom bombing (zonder aankondiging videovergaderingen verstoren) werd grotendeels opgelost door organisatoren van meetings meer controle te geven over wie toegang krijgt.

Hybride werken

Ook concurrenten Google en Microsoft breiden hun diensten Google Meet en Microsoft Teams uit met nieuwe features. Want videovergaderen gaat ook na corona niet verdwijnen, denken de techbedrijven. Ze zien zich gesteund door bedrijven die aankondigen over te gaan op ‘hybride’ werken: deels thuis, deels op kantoor.

Hoe denkt Zoom te overleven tussen het geweld van Big Tech? Het heeft net een nieuwe service opgetuigd om online conferenties te organiseren. „En we zien dat veel mensen verschillende diensten naast elkaar gebruiken”, zegt Aan de Stegge. „Teams om bestanden te delen en Zoom om te bellen.”