Van de Zandschulp verliest in vijf sets op Roland Garros

Het is tennisser Botic van de Zandschulp net niet gelukt zich te plaatsen voor de derde ronde van Roland Garros. De 25-jarige debutant moest in vijf sets zijn meerdere erkennen in de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina. Het werd 6-4, 6-4, 5-7, 2-6 en 6-4 voor de nummer 46 van de wereld.

Van de Zandschulp, die in de eerste ronde de als negentiende geplaatste Pool Hubert Hurkacz nog in vijf sets had verrast, was de laatste overgebleven Nederlander in het enkelspeltoernooi van Roland Garros. Kiki Bertens en Arantxa Rus bleven in het vrouwentoernooi in de openingsronde steken.

154 van de wereld

Voor Van de Zandschulp was het zijn tweede deelname aan het hoofdtoernooi van een grandslamtoernooi. De nummer 154 van de wereld haalde begin dit jaar ook het hoofdschema van de Australian Open.

Van de Zandschulp is de nummer twee van Nederland, achter Tallon Griekspoor, die in de tweede kwalificatieronde verloor. Door zijn resultaat op Roland Garros stijgt hij bijna twintig plaatsen op de wereldwijde ranglijst. (ANP)