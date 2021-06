Triodos kan cultuursector 200 miljoen euro lenen

De Triodos Bank kan 200 miljoen euro meer krediet verlenen aan de culturele en creatieve sector in Nederland, Spanje, België en Duitsland. De bank werkt daarvoor samen met het Europees Investeringsfonds (EIF) dat garant staat voor de leningen, maakten de organisaties woensdag bekend.

Omdat het risico voor Triodos kleiner wordt door de garantie, wordt de drempel voor culturele ondernemers om geld te lenen van de bank lager; ze betalen bijvoorbeeld minder rente, of hoeven minder zekerheden te geven, zoals hypotheken of verpandingen.

„Het is een welkome stimulans, vooral nu, want de coronapandemie en de opeenvolgende lockdowns eisen een grote tol in de culturele sector”, zegt Pauline Bieringa, directeur Triodos Bank Nederland in een verklaring. „Nu kan de bank ook initiatieven financieren die normaal gesproken moeilijk toegang krijgen tot de klassieke kredietverlening.”

De leningen zijn bijvoorbeeld bedoeld voor film- en mediaproducties, kunstscholen, muziekfestivals, theaters en muziekproducties. „Veel culturele ondernemers hebben weinig assets – muziekscholen huren een pand bijvoorbeeld, maar moeten wel zelf de inrichting en de installaties betalen”, zegt Lambert de Pater, bij de bank relatiemanager voor de culturele sector. „Dan is het lastig om een lening te krijgen, omdat ze geen zekerheid kunnen bieden. Tegelijk kan je verwachten dat er voldoende inkomsten uit bijvoorbeeld contributie binnenkomen om af te lossen.” Voor die situaties is deze garantieregeling geschikt.

De Pater loopt in de praktijk vaak tegen deze problemen aan, omdat de bank al verhoudingsgewijs veel uitleent in de culturele sector: ongeveer 8 procent van al haar kredieten. Het extra geld voor culturele activiteiten past bij de missie van de bank, zegt De Pater. „Kunst en cultuur zijn belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen, en voor de samenhang van de maatschappij. Dat leidt weer tot een hogere levenskwaliteit.”

250 leningen

Met de 200 miljoen verwacht de bank ongeveer 250 projecten en instellingen te kunnen helpen – het gaat dus om forse leningen. Het EIF gaat voor deze garantieregeling uit van een gemiddeld 800.000 euro, met een maximum van 2 miljoen, laat een woordvoerder van dat fonds weten.

Triodos België heeft de regeling al direct gebruikt voor een lening aan Quartier Libre, de eerste coöperatieve boekhandel in Brussel. Dat kon daardoor zijn eerste winkel openen.

De garantieregeling is deel van een grotere Europese financiële garantiemogelijkheid voor de culturele en creatieve sector, de CCS, die in 2016 in het leven werd geroepen en vorig jaar afliep – Triodos is een van de laatsten die er gebruik van maken. De bank is het enige Nederlandse bedrijf dat leningen aan de culturele sector Europees laat dekken. In andere landen is dat wel gebeurt, zij het voor kleinere bedragen. De grootste garantstelling na de 200 miljoen voor Triodos is ruim 50 miljoen voor het Spaanse Compañia Española de Reafianzamiento SME.

Triodos verwacht dat meer dan een kwart van de 200 miljoen in Nederland terecht zal komen, zegt de woordvoerder, omdat de bank daar al de meeste activiteiten heeft.