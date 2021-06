Segers ziet nog geen rol voor de ChristenUnie in formatie

Mark Rutte (VVD), Wopke Hoekstra (CDA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) hebben woensdagochtend hun gezamenlijke gesprek met informateur Mariëtte Hamer gehad. Hoekstra verliet het gesprek vroegtijdig vanwege het Tweede Kamerdebat over het economische steunpakket voor bedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis.

Segers liet na afloop van het gesprek weten dat hem nog niet gevraagd is om mee te gaan regeren. Wil heeft hij tegen Hamer gezegd dat hij „op volle kracht” en op korte termijn mee wil praten over het herstelbeleid om uit de crisis te komen. De formatie is volgens Segers „aan de grootste partij”. Hij ziet daarin nog niet direct een plek voor zijn ChristenUnie. „Ik zie niet zomaar een scenario waarin wij opduiken als gesprekspartner”, zei hij.

Rutte had na afloop van het gesprek weinig commentaar. „Het is ingewikkeld, u heeft de uitslag gezien”, was het enige wat de VVD-leider en demissionair premier kwijt wilde. Om 12.00 uur praat Hamer met Rutte, Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks). Zondag brengt de informateur verslag uit van de gesprekken die deze week gevoerd zijn.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Informateur Hamer praat woensdag verder over coalitie