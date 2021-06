Regering-Biden trekt vergunningen gasboringen Alaska in

De Amerikaanse regering van president Joe Biden trekt de vergunningen in voor olie- en gasboringen in een natuurgebied in de Amerikaanse staat Alaska, tot er meer duidelijkheid is over de impact van de werkzaamheden op het milieu. Dat heeft zij dinsdag (lokale tijd) aangekondigd, meldt persbureau Reuters. De licenties werden begin dit jaar door toenmalig president Donald Trump verleend.

Hoe lang het onderzoek naar de milieu-effecten gaat duren is niet bekend. Als de schade blijkt mee te vallen kunnen de vergunningen alsnog worden afgegeven. De boringen zijn omstreden, omdat deze zouden plaatsvinden in het leefgebied van onder meer ijsberen en trekvogels. Diverse milieuactivisten en inheemse bevolkingsgroepen hebben daarom rechtszaken aangespannen om de boorplannen tegen te houden. Wat het opschorten van de vergunningen voor deze rechtszaken betekent, is niet duidelijk.

Trump gaf afgelopen zomer toestemming voor de olie- en gasboringen in het natuurgebied en organiseerde afgelopen januari een veiling voor de contracten. Dit deed hij op de valreep van zijn ambtstermijn, omdat hij wist dat zijn opvolger Joe Biden tegenstander van de boringen is. De veiling bracht destijds 14 miljoen dollar (bijna 11,5 miljoen euro) op, veel minder dan verwacht. De contracten gingen voornamelijk naar de lokale overheid. Grote oliebedrijven deden niet aan de veiling mee, omdat ze al voorzagen dat de vergunningen op korte termijn weer ingetrokken konden worden.

Biden heeft dinsdag via een woordvoerder laten weten „dankbaar” te zijn voor het intrekken van de licenties. De haastige verlening van de vergunningen door de regering-Trump had volgens hem „het karakter van deze speciale plek voor altijd kunnen veranderen”.