Oranje speelt gelijk tegen Schotland en komt maar moeilijk los van de onrust

Anderhalve week voor het EK heeft het Nederlands elftal nog geen eerste keeper. Tim Krul of Maarten Stekelenburg, het is een van de grote vragen én onrustbrengers in een toch al hobbelige EK-voorbereiding van het Nederlands elftal in Portugal.

Nooit was Tim Krul de onbetwiste eerste keuze in het Nederlands elftal. Een keeper met een merkwaardige carrière. Jong naar Engeland gegaan en, buiten een weinig succesvol avontuur bij Ajax en AZ, daar altijd in de onderste regionen gespeeld. Altijd vooral de keeper geweest van het eenmalige wonder. Kwartfinale van het WK 2014. „Na 120 en een halve minuut. Nummer 1 eruit, nummer 23 erin”. Krul erin voor Cillessen, als held van de penaltyserie tegen Costa Rica.

Een week geleden testte keeper Jasper Cillessen positief op corona. Dinsdag werd hij afgebeld voor het EK – niet op tijd fit. Dus stond Krul onder de lat in de oefenwedstrijd tegen Schotland. Wie de eerste doelman is tijdens het EK, blijft de vraag. Ajax-keeper Maarten Stekelenburg stond 1.662 dagen niet in het nationale doel, maar ook hij kan het nog worden. Onrustig is dat, onzekerheid over de doelman. Want die is niet alleen keeper, maar ook de coach van de verdediging.

In zekere zin paste het wel in de voorbereidingsweek van het Nederlands elftal. Het lijkt alsof alles in aanloop naar het EK schreeuwt: dit wordt een toernooi van niets-is-zeker. Steeds weer moet de selectie zich aanpassen. Aan onzekerheid over de eerste doelman, de afwezigheid van de geblesseerde aanvoerder (Virgil van Dijk), aan spelers die nog niet fit zijn (Daley Blind), ophef (over vaccinaties), aan corona.

Randzaken. De gruwel van iedere bondscoach. Ze staan „focus” in de weg en dat is juist het belangrijkste dat Frank de Boer van zijn team vraagt. Alles moet gericht zijn op dat ene doel: EK-winst. Dus randzaken probeer je in de kiem te smoren. De Boer nam aanvaller Quincy Promes, die wordt verdacht van een steekincident, op in zijn selectie. Maar hij belde wel even met advocaten om zeker te weten dat er tijdens het EK geen ontwikkelingen zouden zijn in de strafzaak.

Toch lukt het loskomen van randzaken slecht. Corona laat het Nederlands elftal niet los. Vóór de exit van Cillessen was net de ophef geluwd over Oranjespelers die zich niet willen laten vaccineren. Woensdag werd Oranje alweer overvallen door het besluit van oefentegenstander Schotland om zeven spelers niet te laten meedoen. Eén van hen, John Fleck, was positief getest op corona. De anderen bleven „uit voorzorg” weg.

Steeds weer aanpassen

Na Schotland speelt Oranje zondag nog tegen Georgië. Een week later al begint voor Nederland het EK, tegen Oekraïne. „Niet ideaal”, vindt De Boer de voorbereiding. Die is niet alleen onrustig, maar ook kort en dicht op een lang seizoen voor zijn selectie. Tegen Schotland speelden Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong maar een half uur. Negentig minuten zou fysiek gezien een slecht idee zijn.

Alsof de spelers zich nog niet genoeg moeten aanpassen, wil De Boer zijn team ook nog vertrouwd maken met een relatief nieuw systeem: 5-3-2, of – aanvallend – 3-5-2. Dat speelde Oranje tegen de Schotten. Met debutant Jurriën Timber in de verdediging en Wout Weghorst in de aanval. Louis van Gaal, net als Virgil van Dijk toeschouwer op de tribune, zal hebben teruggedacht aan het succesvolle WK van 2014. Hij stapte als bondscoach toen over op hetzelfde systeem. Het biedt verdedigend meer zekerheid en geeft aanvallers ruimte om snelheid en creativiteit te combineren. Als het lukt.

In de tiende minuut al is de onwennigheid zichtbaar. Tim Krul probeert op te bouwen, Matthijs de Ligt werkt onrustig weg, Memphis Depay neemt slecht aan, Marten de Roon grijpt slap in. Schietkans Schotland. Goal. „Geeft niks, geeft niks”, schalt het vanaf de Oranje-bank door het lege stadion.

Het is niet alléén onwennig. Het eerste doelpunt van Oranje laat een kracht zien van 3-5-2. Het ‘koningskoppel’ Wijnaldum (vlak achter de aanval) en Memphis Depay (spits) wordt erdoor in ere hersteld. Sinds zij zo samen spelen zijn ze verantwoordelijk voor het grootste deel van de Oranje-doelpunten. De Boer haalde ze wel eens uit elkaar, als Wijnaldum verdedigender speelde, maar het liefst staat hij daar – ‘op tien’. Resultaat: in de eerste helft schat Wijnaldum een mooie lange pass van Timber goed in, legt hem terug met het hoofd. Memphis Depay maakt af.

Toch zullen er zorgen zijn bij het Nederlands elftal. Gelijk spelen is niet zo erg in een oefenwedstrijd - al is het tegen een Schots B-team. Alweer geklopt worden in de omschakeling, zoals ook al in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije gebeurde, is dat wel. Na 63 minuten komt Schotland er snel uit en scoort eenvoudig. Terwijl met het nieuwe systeem juist extra verdedigende kracht ingebouwd leek. Dat Depay er nog een vrije trap in schiet en de eindstand op 2-2 brengt, doet aan de zorgen weinig af. Want wat bij de tegendoelpunten zichtbaar werd, waren opnieuw tekenen van onrust. Maar nu ook ín het veld.