Mark van Bommel wordt nieuwe trainer VfL Wolfsburg

Ex-profvoetballer Mark van Bommel heeft een tweejarig contact getekend als trainer bij de Duitse voetbalclub VfL Wolfsburg. Dat heeft de Bundesligaclub woensdag aangekondigd. Van Bommel volgt Oliver Glasner op; de Oostenrijker verruilt Wolfsburg voor Eintracht Frankfurt, na afgelopen jaar verrassend vierde te zijn geëindigd in de Duitse competitie - een plek die recht geeft op Champions League. Verder komen de Duitse Michael Frontzeck en Nederlanders Kevin Hofland, Alex Abresch en Vincent Heilmann bij de staf van Van Bommel.

De Duitse club laat weten dat deze Van Bommel de „droomoplossing” vindt, die weet wat hij kan verwachten in de Bundesliga. Tussen 2006 en 2011 speelde de Limburger voor Bayern München in de Bundesliga, waar hij twee keer kampioen werd. Van Bommel trainde eerder PSV, hij werd in 2019 ontslagen omdat de vierde plaats in de Eredivisie volgens de clubleiding „PSV-onwaardig” was.

De spelerscarrière van Van Bommel begon in 1992 bij Fortuna Sittard. Hij stapte over naar PSV in 1999, waar hij in zijn tweede seizoen de aanvoerder werd. Hij speelde daarna nog voor FC Barcelona, Bayern München en AC Milan. Met het Nederlands elftal bereikte hij in 2010 de finale van het WK voetbal, waar Nederland uiteindelijk met 0-1 van Spanje verloor. In zijn laatste jaar als profvoetballer keerde hij terug naar PSV in Eindhoven, waar hij nog zes doelpunten scoorde dat seizoen. In 2014 begon hij als assistent-trainer voor het Nederlandse jongerenelftal.

