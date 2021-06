Marathonlopers Choukoud en Van Nunen geselecteerd voor Spelen

Marathonlopers Abdi Nageeye, Khalid Choukoud en Bart van Nunen vertegenwoordigen Nederland op de Olympische Spelen deze zomer in Tokio. Dat heeft technisch directeur Ad Roskam van de Nederlandse Atletiekunie woensdagochtend bekendgemaakt. Als reserveloper is Michel Butter voorgedragen. Nageeye was al zeker van deelname aan de Spelen. Namens de vrouwen reizen Jill Holterman en Andrea Deelstra af naar de Japanse hoofdstad.

De keuze voor de mannelijke afvaardiging vond de bond deze editie lastig, aangezien zes atleten voldeden aan de kwalificatie-eis voor de marathonlimiet van 2.11.30. Dat lukte vier jaar geleden alleen Abdi Nageeye. Hij staat boven aan het lijstje met een tijd van 2.06.17, die hij twee jaar geleden in Rotterdam liep. Daarna volgen Choukoud (2.09.55 in Sienna dit jaar) en Van Nunen (2.10.16 in Valencia vorig jaar).

Bijzondere procedure

Niet alleen de snelste tijden wogen mee in de selectieprocedure. Volgens de eigen reglementen kon de atletiekbond sporters ook selecteren op andere criteria. Daarom organiseerde de bond dit jaar een bijzondere selectieprocedure: de vijf gegadigden moesten vorige week op het bondsbureau in Papendal een presentatie houden voor alle bondscoaches. Daarin probeerden ze de selectiecommissie te overtuigen van hun kwaliteiten.

Van Nunen liet bij zijn presentatie bijvoorbeeld weten dat hij uitstekend in de Japanse hitte kan presteren, omdat hij is doorgelicht in een zogeheten klimaatkamer. De bond zegt op basis van de presentaties geen aanleiding te hebben gevonden af te wijken van de kwalificatieprestaties. Daarom zijn de twee snelsten gekozen.