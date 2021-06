Mali uit Afrikaanse Unie gezet na militaire staatsgreep

Mali is geschorst door de Afrikaanse Unie vanwege de politieke onrust in het land na de staatsgreep van vorige week dinsdag. In een verklaring schrijft de Afrikaanse Unie dat Mali geen deel zal uitmaken van de unie „tot de normale constitutionele orde is hersteld”. Op zondag schortte het West-Afrikaanse economische samenwerkingsverband ECOWAS het lidmaatschap van Mali ook op.

In haar verklaring schrijft de Afrikaanse Unie verder dat het Malinese leger naar de kazernes moet terug keren en moet afzien „van verdere inmenging in de politieke processen in Mali”. Tot de volgende verkiezingen moet de overgangsperiode waarin Mali zich bevindt geleid worden door burgers, zegt de unie. Het Afrikaanse land riskeert „gerichte sancties en andere strafmaatregelen” als deze overgang wordt bemoeilijkt.

Aanleiding voor de schorsing is de militaire staatsgreep die vorige week werd gepleegd in Mali. Interim-president Bah N’Daw werd samen met de premier en minister van Defensie afgezet en gearresteerd door het Malinese leger. De vervanger van N’Daw was kolonel Assimi Goïta, die al interim-vicepresident was. De interim-regering leidde het land sinds augustus 2020, toen president Ibrahim Boubacar Keita bij een coup d’état werd afgezet. De huidige Malinese leider Goïta was ook betrokken bij die staatsgreep.

De Afrikaanse Unie schorste Mali toen ook al, maar nadat de militaire junta een interim-regering met naast militairen ook burgers aanstelde werd het lidmaatschap hersteld. Of de nieuwe militaire leider van Mali de eerder beloofde verkiezingen zal laten doorgaan is voorlopig onduidelijk.