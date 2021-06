‘Mode is onzin’ was eens de opdracht voor een NRC-essaywedstrijd. Ik mocht in de jury en tot mijn verbazing zat er bij de inzendingen niet één die gehakt maakte van die stelling zelf. Maar mode is géén onzin. Mode is pure creativiteit van kunstenaars die standaard maling hebben aan iedereen behalve aan zichzelf. Nu geldt dat voor veel kunstenaars, maar maak je mode dan moet je opboksen tegen het imago: oppervlakkig, ijdel, en trouwens-wie-trekt-dat-nou-aan. En een géld dat er omgaat … Klopt. Er wordt veel geld verdiend in de mode-industrie. Net als in de schilderijenindustrie die ‘veiling’ heet, maar daar zeurt niemand over, daar geldt ‘kostbaar’ als pluim op je hoed.

Mode ontwerpen is conventies loslaten. Of zoals modetekenaar Piet Paris het formuleerde: „Ik word diep geraakt als een ontwerper de heup ineens anders benadert.” Want het is niet niks wat de modeontwerper van zichzelf vraagt: telkens een nieuwe mogelijkheid ontdekken in vaste gegevens als een jurk, een broek, een jas, een lichaam. Steeds de schoonheid herformuleren. Wat is mooi? Nou, altijd weer net anders dan je dacht.

„I want to make art”, zegt een jonge vrouw, „And I want to make trouble.” Kunst en herrie – ziedaar, de kern van de echte modemens, uitgesproken door Cruella de Vil. Over haar gaat Cruella,afgeleide van de kinderfilm 101 Dalmatiërs. Ja, dat Disney-ding over schattige, gestipte puppies. Maar Cruella is niet schattig. Het is een onstuimige komedie over wraak, maar vooral viert hij de magie van mode. Hij speelt zich af in het Londen van de punk, toen de mode losbrak van Parijse codes en ‘chic’ iets anders ging betekenen dan stijlvol en beelderig. Voor onze ogen explodeert een fashion battle tussen de gevestigde orde en jong talent. (Voor de liefhebbers: Vivienne Westwood en Alexander McQueen zijn inspiratiebronnen, met een waanzinnige variant op de keverjurk van Jan Fabre als clou en klapstuk.) De pil wordt niet verguld. Er is arrogantie en moordend creatief wangedrag van beide partijen, die elkaars talent herkennen en elkaar haten. Er is ook een aandoenlijke dedicated follower of fashion en zijn vintage shop. En vier grommende dalmatiërs. Verder goed nieuws: The Devil Wears Pradaverbleekt kansloos, met dat brave hoofdpersoontje. Kiezen voor huis, haard en liefde? Nee zeg. Cruella kiest voor de kunst, en daar mogen best wat spaanders voor vallen.

Cruella (Emma Stone). Foto Walt Disney Studios

Omdat ik niet kon wachten, genoot ik van Cruella via de Disney-filmstreamdienst. Maar haar film is te groot voor een tv-scherm. Binnenkort komt Cruella in de bioscoop. Dan ga ik opnieuw kijken. In een IMAX-zaal. Minimaal.