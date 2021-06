Isaac Herzog wordt de elfde president van Israël

Met een ruime meerderheid is Isaac Herzog (Zionistische Kamp, voorheen Arbeiderspartij) woensdag verkozen tot nieuwe president van Israël. De 59-jarige kreeg 87 stemmen in de Knesset, het Israëlische parlement. De overige 27 stemmen gingen naar Miriam Peretz, die de eerste vrouwelijke president had kunnen worden als zij verkozen was.

De nieuwe president was sinds 2018 voorzitter van het Joodse Agentschap, een ngo voor het bevorderen van immigratie van Joden naar Israël. Eerder diende hij als minister op drie verschillende portefeuilles namens de centrum-linkse Arbeiderspartij. Tijdens de verkiezingen in 2015 was Herzog nog de belangrijkste uitdager van Benjamin Netanyahu. Hun partijen streden om de grootste partij te worden, die tevens de premier mag leveren.

Herzog wordt de elfde president van het land. Het is een grotendeels ceremoniële functie, de premier heeft als regeringshoofd meer macht. Overigens werd niet eerder een Israëlische president met zo’n grote meerderheid verkozen. Herzog treedt in de voetsporen van zijn vader Chaim Herzog, hij was de zesde verkozen president van het land.

Het presidentschap staat los van de nieuwe regering die de komende tijd gevormd moet worden in Israël. Het lijkt erop dat de tegenstanders van de zittende premier Benjamin Netanyahu hierin een coalitie gaan vormen. Daarmee zou een einde komen aan het tijdperk-Netanyahu, die in totaal vijf kabinetten heeft geleid.