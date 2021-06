ING heft rekeningblokkade Willem Engel op na oordeel rechtbank

ING moet de blokkade van de rekeningen van Viruswaarheid-voorman Willem Engel opheffen. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam dinsdag geoordeeld in een kort geding dat de activist had aangespannen. De bank had de privé- en zakelijke rekening van Engel bevroren vanwege mogelijk onrechtmatige transacties - hij had onder meer 50.000 euro aan Viruswaarheid-donaties gebruikt voor de aankoop van een stuk grond in Spanje.

Hoewel de rechtbank kritisch is op de manier waarop de activist enkele bankzaken heeft geregeld, concludeerde zij dat de sanctie van de bank te zwaar was: er waren geen aanwijzingen voor witwassen of crimineel handelen. De rechter oordeelde dat ING de rekeningen weer beschikbaar moest stellen tot de lopende aanvragen van Viruswaarheid voor rekeningen bij andere banken zijn behandeld.

ING had zijn rekeningen sinds november geblokkeerd omdat Engel onvoldoende meewerkte aan een onderzoek naar zijn rekeningen. Hij zou onder meer geen helderheid hebben gegeven over de transactie van 50.000 euro naar een Spaans rekeningnummer. Ook zou Engel ten onrechte de rekening van dansvakantie-initiatief DancaMundo hebben gebruikt voor donaties aan Viruswaarheid. De activist maakte een bedrag van 50.000 euro over voor de aankoop van een stuk grond in het Spaanse Fuerteventura. Dat is in strijd met de regels voor stichtingen en het is onbekend of de donateurs van Viruswaarheid die transactie hadden goedgekeurd.

Media-berichten

Engel zelf zegt dat hij de grond in 2019 al had gekocht en dat er nog een betaalverplichting openstond. Daarvoor wilde hij geld lenen bij ING, maar dat weigerde de bank volgens de activist. Daarom moest hij dat bedrag elders regelen. Inmiddels is het bedrag volgens de rechter weer terug op de rekening.

De Viruswaarheid-voorman zei dat ING niet geassocieerd wil worden met de activist. „Ze zochten gewoon naar een stok om te slaan en deze klant te lozen”, aldus Engel tegen NRC. Volgens de activist kwam ING in actie na aanwijzingen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Dit ontkent ING met klem. De bank stelt uitsluitend te hebben gehandeld op basis van „berichten in de media” over Engel.

ING heeft de rekeningen van Engel inmiddels voor in elk geval de komende vier maanden weer geopend. In een reactie zegt de bank „teleurgesteld te zijn” over het vonnis. ING staat nog steeds achter de handelswijze in het onderzoek naar Engel.