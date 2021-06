Zes voorstellingen op het Holland Festival die je niet mag missen

Met de opera Die ersten Menschen opent donderdagavond de 74ste editie van het Holland Festival (3 t/m 27 juni), live, met het Concertgebouworkest. Het festival heeft een hybride opzet. Zeven producties worden ook gestreamd, de overige van totaal 23 voorstellingen vinden alleen live plaatst voor een beperkt, vooraf getest publiek. De kaartverkoop ging ook pas afgelopen week van start omdat de voorwaarden lang onduidelijk waren.

Het Festival heeft dit jaar twee Associate Artists: componist Ryuichi Sakamoto, die wegens ziekte niet aanwezig kan zijn, en theatermaker Gisèle Vienne. NRC zoomt in deze minispecial verder in, en tipt alvast de voorstellingen die je niet mag missen.

Ryuichi Sakamoto en Shiro Takatani. Foto Holland Festival

1. Time

Je knippert met je ogen en er is een eeuw verstreken. In de ‘woordeloze opera’ TIME reflecteren componist en HF-associate artist Ryuichi Sakamoto en kunstenaar-regisseur Shiro Takatani op de vierde dimensie én onze relatie tot de natuur.

Kukangendai. Foto Mayumi Hosokura

2. Kukangendai

Wie drums, bas en gitaar associeert met een vierkwartsmaat moet eens naar Kukangendai luisteren. Dit betoverende Japanse postrocktrio prikkelt en ontregelt met klokkenmakersprecisie. Associate artists Ryuichi Sakamoto en Gisèle Vienne zijn fan.

Die ersten Menschen. Foto Jon Noorlander

3. Die ersten Menschen

Zelden gespeelde erotische mysterie-opera van de vergeten Duitse componist Rudi Stephan uit 1915 hervertelt in geurig, laatromantisch idioom het verhaal van Adam en Eva en hun zoons Kain en Abel. Regie van Calixto Bieito voor De Nationale Opera belooft sappige symboliek, dirigent François-Xavier Roth garandeert lucide spel van het Concertgebouworkest.

4. Age of Rage

In Age of Rage monteert regisseur Ivo van Hove de Griekse tragedies tot een doorlopend verhaal over het mechanisme van onontkoombare wraak en geweld. Vergelijkbaar met eerdere grootschalige ITA-producties als Romeinse tragedies (2007) en Kings of war (2015).

Le Tang. Foto Estelle Hanania

5. L’Etang

Regisseur Gisèle Vienne onderzoekt met haar bewerking van Robert Walsers Der Teich (‘De Vijver’) ingewikkelde familierelaties. Ze kijkt naar de manier waarop gezinsleden met elkaar omgaan en speelt met theatrale middelen om het gesprokene en het ongezegde zichtbaar te maken.

6. Transverse Orientation

Na het succes van zijn voorstellingen The Great Tamer (2017) en Seit Sie (Neues Stuck 1) (2018) is choreograaf Dimitris Papaioannou terug. Verwijzend naar thema’s uit de kunstgeschiedenis en Griekse mythologie, stelt hij in Transverse Orientation levensvragen op een lichte manier aan de orde.