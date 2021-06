Hoger minimumloon, flexwerk inperken – SER wil met nieuw akkoord ‘laten zien dat het menens is’

Uitzendwerk inperken, strengere regels voor de inhuur van zzp’ers, het minimumloon omhoog. Zónder te tornen aan de rechten van werknemers, zoals stevige ontslagbescherming en twee jaar doorbetaald worden als je ziek bent. Het klinkt als het wensenlijstje van de vakbeweging. Maar het is een akkoord van de vakbonden én werkgeversorganisaties.

Woensdag presenteerde de Sociaal-Economische Raad (SER) – een adviesorgaan dat bestaat uit werkgevers, vakbonden en deskundige ‘kroonleden’ – een ‘middellangetermijnadvies’ aan het nieuwe kabinet. Daarin doen zij voor het eerst in vijftien jaar tijd samen uitgebreide en gedetailleerde aanbevelingen voor nieuwe regels rond werk. Met hun eensgezindheid hopen de werkgeversclubs en vakbonden maximale invloed uit te oefenen op het regeerakkoord.

Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversclub VNO-NCW, vertelde woensdag bij de presentatie in het SER-gebouw in Den Haag waarom dit ook háár akkoord is. De organisatie wil duurzamer en inclusiever worden. „In dit advies laten we zien dat het ons menens is.”

Met het advies volgt de SER grotendeels het rapport van de commissie-Borstlap, die begin vorig jaar – in opdracht van het kabinet – adviseerde over toekomstige regels rond werk. Die commissie én de SER willen de ongelijkheid in de samenleving inperken door flexwerk ‘minder flex’ te maken en veel te investeren in scholing en het begeleiden van werklozen naar nieuw werk.

Belangrijkste verschil met ‘Borstlap’: die commissie wilde het werkgeverschap aantrekkelijker maken, soms óók ten koste van werknemersrechten, bijvoorbeeld door minder strenge ontslagregels. De SER laat die werknemersbescherming ongemoeid: een harde eis van de vakbonden.

De SER adviseert de politiek verder om veel te investeren. In sectoren als zorg en onderwijs, maar ook in digitalisering en omscholing naar groeisectoren. Tegelijk vraagt de raad om voorlopig niet te bezuinigen of belastingen te verhogen. En om voorzichtig te zijn bij het afbouwen van coronasteunmaatregelen.

Afwezige bij de presentatie was SER-voorzitter Mariëtte Hamer. Zij legde haar werk aan dit advies stil toen zij begon als informateur van de kabinetsformatie en werd bij de SER vervangen door een ander kroonlid.

Het advies is nog niet definitief, alle partijen willen het nog bespreken met hun achterban. Dat kan tot 18 juni. Dan moet er een definitieve versie liggen.

De SER vraagt aan het nieuwe kabinet om de arbeidsmarktadviezen in zijn geheel uit te voeren, zodat de samenhang behouden blijft. Botst dat niet met de politieke wens om de werkelijke besluitvorming in de Tweede Kamer te laten plaatsvinden? Volgens Thijssen moeten politici niet vergeten hoe waardevol het is als ‘de praktijk’ – werkgevers en werknemers – het eens zijn over nieuwe regels. „Je mag verwachten dat de regering daar goed naar luistert.”