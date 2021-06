Hamer vraagt partijleiders niet te spreken over formatiegesprekken

Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) zijn woensdagmiddag op gesprek geweest bij informateur Mariëtte Hamer. Ook VVD-leider en demissionair premier Mark Rutte schoof weer aan.

Klaver zei bij het verlaten van de bijeenkomst dat de formatie „complex” is. De GroenLinks-voorman liet verder weten dat Hamer heeft gezegd dat de gesprekken dusdanig ingewikkeld zijn dat ze liever niet heeft dat er door de aanwezigen mededelingen over gedaan worden. Ploumen beaamde dat het proces „ingewikkeld” is. „Er zijn grote inhoudelijke verschillen.”

Ook Rutte liet zich bij het verlaten van het Binnenhof niet in de kaarten kijken en wilde niet meer zeggen dan dat het „complex” is. Dat alledrie de fractieleiders het eens zijn over de complexiteit van de formatie zou erop kunnen duiden dat de gesprekken moeizaam verlopen.

Het gesprek met Ploumen, Klaver en Rutte was het laatste geplande gesprek van vandaag. Het is vooralsnog onduidelijk hoe de rest van de middag er voor de informateur uitziet. Het zou kunnen dat er later op de middag nog meer mensen worden uitgenodigd.

