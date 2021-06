Ik word zo langzamerhand wel een beetje kregel van dat „Fijne dag!” waarmee bijna elke conversatie wordt afgesloten. Maar ja, het is makkelijk uitgesproken, iedereen zegt het, ik doe het zelf ook.

Vandaag belde ik met het RIVM met een vraag over mijn tweede vaccinatie. Die werd netjes beantwoord door de medewerker, die vervolgens vroeg: „Is alles zo duidelijk?” Na mijn bevestiging gevolgd door: „Fijne vaccinatie!”

