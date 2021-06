Duitsland laat Russische vliegtuigen niet toe vanwege weigering Lufthansa-vluchten

Duitsland stelt een landingsverbod in voor Russische vliegtuigen. Het is een reactie op het Russische landingsverbod voor Lufthansa-vluchten in Moskou, zo melden internationale persbureaus woensdag op basis van een verklaring van het Duitse ministerie van Transport. Twee Lufthansa-vluchten die woensdagochtend plaats hadden moeten vinden, werden dinsdagavond geannuleerd vanwege het gebrek aan goedkeuring.

In de verklaring zegt het ministerie dat de Russische luchtvaartmaatschappijen Aeroflot en S7 pas weer worden toegelaten zodra Rusland Lufthansa-vluchten autoriseert om te landen. Tot die tijd geldt het verbod. Lufthansa zegt tegen persbureau AFP te verwachten dat passagiersvluchten van de maatschappij naar Rusland in de rest van juni „snel zullen worden toegestaan”. Der Spiegel meldt dat voor woensdagavond alweer een Lufthansa-vlucht op de planning staat van Frankfurt am Main naar Moskou.

Vorige week kregen vluchten van Austrian Airlines en Air France ook al geen toestemming om op Rusland te vliegen. Zij wilden op een alternatieve route aanvliegen om het Wit-Russische luchtruim te mijden, maar dit werd niet toegestaan door de Russische autoriteiten. Europese luchtvaartmaatschappijen vliegen niet meer over Wit-Rusland, omdat het land een Ryanair-toestel met de Wit-Russische dissident Roman Pratasevitsj aan boord dwong te landen en hem en zijn vriendin arresteerde.