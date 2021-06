‘Brits koningshuis wilde geen etnische minderheden in staf’

De hofhouding van het Britse koningshuis had een verbod op „immigranten van kleur of buitenlanders” voor administratieve functies in het koninklijk huis. Dat heeft The Guardian woensdag onthuld op basis van documentatie over deze maatregel in het Britse nationaal archief. Het voorschrift gold tot zeker eind jaren zestig van de vorige eeuw.

In het document uit 1968 stelt het hoofd van de financiële afdeling dat „het in feite niet de gewoonte was om immigranten van kleur of buitenlanders aan te stellen” voor administratieve posities, maar dat zij wel als bedienden of in de huishouding mochten werken. Wanneer deze „gewoonte” ten einde kwam is niet bekend en Buckingham Palace weigert deze vraag te beantwoorden, aldus The Guardian.

Wel stelt het paleis dat er in ieder geval sinds de jaren negentig personeelsleden bij het paleis werken die afkomstig zijn uit etnische minderheden. Voor die tijd werden hierover volgens het koninklijk huis geen gegevens bijgehouden.

Meghan Markle

Het Britse koningshuis is de afgelopen tijd vaker in verband gebracht met racisme en discriminatie. Zo was het hertogin Meghan Markle, een zwarte Amerikaanse, die onlangs in een interview met Oprah Winfrey vertelde hoe leden van de koninklijke familie opmerkingen hadden gemaakt over de huidskleur van haar zoon. Ze zouden voor de geboorte „bezorgd” zijn geweest dat zijn huid donker zou zijn en deze zorgen met de vader, prins Harry, hebben besproken. In de nasleep van deze affaire voelde prins William zich gedwongen het statement te maken dat de koninklijke familie „heel erg niet racistisch” is.

Bij het overlijden van prins Philip in april werden in verschillende media commentaren gepubliceerd met zijn seksistische en discriminerende uitingen door de jaren heen. Zou hij tijdens een staatsbezoek aan China in 1986 tegen Britse studenten hebben gezegd: „als jullie hier nog langer blijven, krijgen jullie allemaal spleetogen”.

De laatdunkende uitingen van Philip zijn extra pijnlijk wanneer bezien door de bril van het Britse imperialisme. Het Britse Rijk omvatte meerdere Afrikaanse en Aziatische gebieden, terwijl de prins weinig begrip leek op te brengen voor de verschillende culturen. Bij het eerste koninklijke bezoek aan Nigeria sinds de onafhankelijkheid van het land zei Philip tegen de Nigeriaanse president dat hij eruitzag alsof hij „klaar is om naar bed te gaan”. President Olusegun Obasjano droeg bij de ontvangst een traditioneel gewaad.

Queen’s consent

Uit de historische documenten zou ook zijn gebleken hoe het koningshuis onderhandelde over een vrijstelling van de wetgeving die discriminatie op basis van etniciteit en geslacht verbiedt. Die uitzonderingspositie kwam er in de jaren zeventig, en bestaat tot de dag van vandaag.

Racisme in het paleis of zinloze destructie van de monarchie? Meghan Markle sprak met Oprah over racistische uitingen binnen het Britse koninklijk huis.

The Guardian doet langlopend journalistiek onderzoek naar de manier waarop het Britse koningshuis de procedure Queen’s Consent gebruikt om wetgeving te beïnvloeden. Volgens die procedure heeft de koningin het recht om wetgeving die haar persoonlijk aangaat te bespreken met de minister. Hoewel het paleis stelt dat dit slechts een formaliteit is, laat de Britse krant zien dat de procedure wel degelijk gebruikt wordt om wetgeving te beïnvloeden.

Sinds februari hebben meer dan 66.000 Britten een petitie ondertekend die pleit voor een grondig onderzoek naar de toepassing van Queen’s Consent. In eerste instantie stond de regeling in de belangstelling omdat deze is gebruikt om het koninklijk fortuin aan het oog van het publiek te onttrekken.