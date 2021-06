Boedapest krijgt Chinese universiteit én Dalai Lamastraat en Oeigoerse martelarenweg

Wie binnenkort de Hongaarse hoofdstad Boedapest bezoekt, kan naast een nieuwe Chinese universiteit ook enkele nieuw benoemde straten aandoen. Het negende district van de stad huisvest binnenkort onder meer de Dalai Lamastraat, de Oeigoerse martelarenweg en de Bevrijd Hongkongstraat. Dat heeft de burgemeester van Boedapest Gergely Karácsony, een opponent van premier Viktor Orbán bij de verkiezingen van 2022, woensdag bekendgemaakt, zo melden internationale persbureaus.

De hernoemde straten zijn een reactie op de beslissing van Orbáns regering om in hetzelfde district van de stad de bouw toe te staan van een tak van de Chinese Fudan universiteit in Shanghai. Deze universiteit heeft banden met de Chinese Communistische Partij (CPC). Met de straatnamen wil burgemeester Karácsony naar eigen zeggen het schenden van mensenrechten door Beijing aan de kaak stellen. „Dit Fudan-project zou veel van de waarden in twijfel trekken waaraan Hongarije zich dertig jaar geleden heeft verbonden”, zei Karácsony, doelend op de val van het communisme in Hongarije in 1989.

Liberale tegenstanders van Orbán, waaronder de burgemeester van Boedapest, beschuldigen de premier van samenwerken met autoritaire regimes als dat van China en Rusland, terwijl hij in eigen land de rechterlijke macht en vrije pers aan banden legt. Eerder maakte de liberale Central European University (CEU) bekend te verhuizen van Boedapest naar Wenen. De Engelstalige instelling, die zowel Hongaarse als Amerikaanse diploma’s uitreikte, werd in 1991 opgericht om pluralisme, kritische discussie en democratie in de voormalige communistische staten te stimuleren. De regering van Orbán voerde in 2017 wetgeving in die de universiteit dwong om te verhuizen.

Lees ook dit interview met de burgemeester van Boedapest: Samen in verzet tegen de partij van Orbán