Blog op website Trump na een maand alweer opgeheven

Het blog van voormalig Amerikaanse president Donald Trump is woensdag na een maand alweer verdwenen van zijn website. Het was de bedoeling dat hij met het blog, getiteld ‘From the Desk of Donald J. Trump’, kon communiceren met zijn aanhangers. Trump reageerde met het blog op grote sociale media als Twitter en Facebook, die hem eerder van hun platforms verbanden. Gebruikers konden Trumps verklaringen op ‘From the Desk of Donald J. Trump’ doorplaatsen naar hun eigen sociale media, maar niet reageren of in discussie gaan.

Trumps assistent Jason Miller zei woensdag tegen persbureau Reuters dat het blog niet meer zal terugkeren, maar slechts „behulpzaam” was bij het behalen van grotere doelen. Wat deze zijn, hoopt Miller „binnenkort” bekend te maken. Wanneer precies kon hij nog niet zeggen.

Trump werd verbannen van Twitter, Facebook en YouTube vanwege zijn posts tijdens de bestorming van het Capitool op 6 januari. Hierdoor verloor hij mogelijkheden om met zijn aanhangers te communiceren. Twitter weigert Trump voorgoed van het platform, terwijl het Oversight Board van Facebook oordeelde dat een ban terecht is, maar een verbanning voor onbepaalde tijd te verstrekkend. YouTube zou Trump volgens Reuters weer willen toestaan als het risico op geweld in Amerika is afgenomen.

Via ‘statements’ op zijn blog haalde Trump de afgelopen maand uit naar zijn politieke vijanden. Lees hier hoe hij te werk ging