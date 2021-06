Erehaag Satudarah

Etous Belserang, kopstuk van de verboden motorclub Satudarah, is dinsdag onder grote belangstelling begraven op Zorgvlied in Amsterdam. Daar werd de stoet met ronkende motoren en fakkels onthaald en vormden honderden mensen een erehaag.

Veel belangstellenden mochten de begraafplaats niet op. Zij moesten bij het naastgelegen Martin Luther Kingpark wachten.

Er was een grote politiemacht aanwezig en de mobiele eenheid stond paraat. De burgemeesters van Amsterdam en Amstelveen hadden maatregelen genomen rond de uitvaart. Aan het begin van de middag was er een afscheidsdienst in Amsterdam-Zuidoost.

Belserang is 46 jaar geworden, hij zou overleden zijn aan de gevolgen van hartfalen. (ANP)