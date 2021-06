54 procent van donoren heeft corona-antistoffen in bloed

Ongeveer 54 procent van alle bloeddonoren in Nederland hebben antistoffen tegen het coronavirus in hun bloed. Dat blijkt uit cijfers die dinsdagavond door bloedbank Sanquin zijn gepubliceerd. Een maand geleden was dit nog 32 procent. Antistoffen kunnen het virus bij een besmetting uitschakelen.

De percentages antistoffen in het bloed lopen volgens de bloedbank snel op dankzij de vaccinatiecampagne, bij de leeftijdsgroepen die al gevaccineerd worden is een sterke stijging te zien vanaf het moment dat zij een prik kunnen krijgen. Bij 90 procent van donoren ouder dan 70 jaar werden antistoffen gevonden, bij donoren van 61 tot 70 jaar is dit ongeveer 85 procent en bij donoren van 51 tot 50 jaar daalt dit naar ongeveer de helft.

Ook bij mensen tussen 18 tot 30 jaar oud is het percentage antistoffen tegen het coronavirus in het bloed gestegen naar 40 procent, vorige maand was dit nog 30 procent. Sanquin onderzoekt nog of dit stijgende percentage door vaccinaties komt, of dat het vooral om mensen gaat die het virus hebben opgelopen en er van hersteld zijn.