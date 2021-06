Vier mannen aangehouden wegens explosies bij Poolse supermarkten

De politie heeft afgelopen maand vier mannen aangehouden in verband met vijf explosies bij Poolse supermarkten verspreid over het land. Dat heeft het Openbaar Ministerie dinsdag bekendgemaakt. In december en januari werden zware explosieven geplaatst bij supermarkten in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther, Tilburg en twee keer in Beverwijk. De vier winkels worden gerund door mensen met een Irakees-Koerdische afkomst, zoals de meeste Poolse supermarkten in Nederland.

De aangehouden verdachten zijn Amsterdammers tussen de 20 en 26 jaar oud. Een van hen is in Frankrijk aangehouden en overgeleverd aan Nederland. Het viertal wordt verdacht van betrokkenheid bij een of meerdere explosies en zit in beperkingen. De mannen mogen alleen contact hebben met hun advocaat. In januari werd ook een negentienjarige Rotterdammer aangehouden in de zaak. Hij zit niet meer vast maar is nog wel verdachte. Justitie sluit meer aanhoudingen niet uit.

De explosies veroorzaakten in december en januari veel schade aan de panden. Niemand raakte gewond. De politie zei eerder een verband tussen de ontploffingen te vermoeden en er sterk rekening mee te houden dat deze het werk waren van één groep daders. Een motief is nog niet bekend.

De Irakees-Koerdische gemeenschap ontdekte rond 2012 een gat in de Nederlandse markt en een deel stort zich sindsdien op de exploitatie van Poolse supermarkten. Het contact tussen en binnen supermarktnetwerken verloopt niet altijd probleemloos. Regelmatig ontstaan conflicten tussen winkeleigenaren, zeiden betrokkenen in december tegen NRC, bijvoorbeeld als een ondernemer een nieuwe zaak te dicht bij een al bestaande supermarkt opent.