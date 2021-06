Siciliaanse dader van moord op maffiarechter na 25 jaar vrijgelaten

Het voormalige Siciliaanse maffiakopstuk Giovanni Brusca is maandag na 25 jaar vrijgelaten uit een gevangenis in Rome. De 64-jarige Brusca heeft bekend verantwoordelijk te zijn voor ruim honderd moorden, waaronder die op de vooraanstaande Siciliaanse maffiarechter Giovanni Falcone in 1992. De moord op Falcone staat bekend als een van de dieptepunten uit de geschiedenis van de Italiaanse georganiseerde misdaad. Brusca heeft de afgelopen jaren samengewerkt met justitie waardoor zijn levenslange celstraf in 2019 is ingekort tot 26 jaar. Hij zou eigenlijk over ruim een jaar vrijgelaten worden, maar dat is wegens goed gedrag vervroegd naar maandag.

De vrijlating van de maffioso domineerde dinsdag de landelijke voorpagina’s, onder meer die van de krant La Repubblica. Ook hebben diverse Italiaanse politiek leiders, van links tot rechts, de afgelopen uren kritisch gereageerd op de vrijlating. De leider van de centrum-linkse PD-partij Enrico Letta noemt het „een stoot in de maag”, terwijl de conservatief-rechtse Giorgia Meloni (Broeders van Italië) spreekt van „een belediging voor de slachtoffers”. Matteo Salvini van de rechts-populistische Lega-partij vindt de vrijlating „geen gerechtigheid”. „Een persoon die deze daden heeft begaan, die een kind in zuur heeft opgelost, die Falcone heeft vermoord, is naar mijn mening een wild beest en mag niet uit de gevangenis komen”, aldus Salvini.

De Lega-leider doelt daarmee op de moord op tienerjongen Giuseppe Di Matteo in 1983. Brusca ontvoerde hem en liet zijn lichaam oplossen in zoutzuur omdat de jongen de zoon was van een maffia-informant. Krap tien jaar later bracht Brusca een bom tot ontploffing onder de auto van rechter Falcone in de buurt van Palermo. Zowel de magistraat als zijn vrouw en drie lijfwachten kwamen daarbij om het leven. Na zijn aanhouding in 1996 en veroordeling tot een levenslange gevangenisstraf besloot Brusca samen te werken met justitie in processen tegen de Siciliaanse maffia. Zo gaf hij het OM informatie over verschillende dodelijke aanslagen gepleegd door deze clan in de jaren tachtig en negentig.