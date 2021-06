Separatistenleider Westelijke Sahara mag Spanje verlaten na uitspraak hof

Het staat separatistenleider Brahim Ghali vrij om Spanje te verlaten. Een verzoek tot aanhouding, afkomstig van onder meer een mensenrechtenorganisatie, is door het Spaanse gerechtshof afgewezen wegens gebrek aan bewijs. Dat melden Spaanse media dinsdag. Ghali is de voorman van Frente Polisario, een in Algerije zetelende groepering die strijdt voor een onafhankelijke Westelijke Sahara. Hij wordt door de Afrikaanse mensenrechtenorganisatie Asadedh en inwoners van het Saharagebied beschuldigd van onder meer genocide, moord, martelingen en ontvoeringen tijdens zijn bewind als minister van Defensie (1976-1989) van de Westelijke Sahara.

Ghali, die in het ziekenhuis ligt wegens een coronabesmetting, heeft iedere aantijging tegen hem via een videoverbinding ontkend. Volgens zijn advocaat zijn alle verdenkingen tegen hem „categorisch onwaar”. Hij vroeg het gerechtshof de zaak te seponeren. Wanneer Ghali het land zal verlaten, is vooralsnog onduidelijk. Momenteel zou hij te ziek zijn om te reizen.

De opname van Ghali in een Spaans ziekenhuis maakt de Marokkaanse autoriteiten, die hem beschouwen als vijand en oorlogsmisdadiger, woedend. Ghali strijdt met Frente Polisario voor de onafhankelijkheid van de Westelijke Sahara, een gebied dat Marokko tot zijn grondgebied rekent. Dat uitgerekend voormalig kolonisator Spanje deze dissident te hulp is geschoten onder het mom van „discrete humanitaire hulp”, valt in Rabat verkeerd. Als ‘wraak’ openden de Marokkaanse autoriteiten op 17 mei de grens met Spanje bij de Spaanse exclave Ceuta. Zo’n achtduizend migranten maakten vervolgens illegaal de oversteek. De meesten van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko en de grens is weer gesloten.

