Politiek activist in Wit-Rusland steekt zichzelf in nek tijdens rechtszaak

De Wit-Russische politiek activist Stepan Latypov heeft zichzelf dinsdag in zijn nek gestoken tijdens de behandeling van zijn rechtszaak in Minsk. Latypov zou zichzelf volgens Wit-Russische media met een pen hebben gestoken uit protest tegen de politieke onderdrukking in het land en het dreigement om ook zijn familie te vervolgen als hij niet schuldig zou pleiten. Dat meldt onder andere mensenrechtenorganisatie Viasna Human Rights Centre.

Volgens Viasna is Latypov bewusteloos naar het ziekenhuis gebracht, waar hij in kunstmatige coma is gebracht. De organisatie heeft filmpjes gedeeld op sociale media waarop te zien is hoe hij uit de rechtszaal wordt gedragen. Zijn advocaat wilde tegen persbureau AP geen commentaar leveren over zijn gezondheidstoestand. Latypov is een van de duizenden activisten die is opgepakt tijdens de massaprotesten tegen de herverkiezing van president Aleksandr Loekasjenko. Hij wordt onder meer verdacht van het schenden van de openbare orde. Ook zou hij zich hebben verzet tegen de politie. Latypov zou een celstraf van maximaal tien jaar kunnen krijgen.

Loekasjenko ligt opnieuw onder vuur sinds hij een vliegtuig van Ryanair kaapte om de Wit-Russische activist en journalist Roman Pratasevitsj op te laten pakken. De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben sancties ingevoerd. Loekasjenko heeft maandag besloten om de grenzen van het land dicht te gooien, waardoor niemand Wit-Rusland uit kan.

