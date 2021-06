Ook na hoger beroep mag UvA ‘spionagesoftware’ blijven inzetten

„Het enige waar we nog een beetje in gewonnen hebben, is dat het besluit alleen geldig is voor de coronaperiode”, zegt Nina Hol, voorzitter van de Centrale Studentenraad (CSR), het medezeggenschapsorgaan van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Dinsdag besloot het Gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep dat het gebruik van de ‘spionagesoftware’ door de UvA voldoet aan de eisen van de AVG en noodzakelijk is vanwege de coronamaatregelen. Het verzamelen en verwerken van gegevens door de universiteit gaat niet verder „dan voor het doel noodzakelijk is”, aldus het hof. Het hof bekrachtigt hiermee het vonnis van de voorzieningenrechter uit juni 2020. Toen eiste de CSR ook al dat de universiteit onmiddellijk zou stoppen met het gebruik van die software. Ook zouden persoonsgegevens verkregen door gebruik van het programma moeten worden vernietigd.

De UvA gebruikt net als veel andere universiteiten de software Proctorio bij tentamens die vanwege de coronamaatregelen online thuis worden afgenomen. Hiermee controleert de universiteit of studenten geen fraude plegen. Het programma registreert veel: van tabbladen die studenten openen tot hoe snel ze typen in vergelijking met andere studenten.

Niet meer de kamer filmen

Volgens CSR-voorzitter Hol heeft de universiteit toegezegd dat studenten geen room scans meer hoeven te doen, een maatregel waarbij de student zijn of haar kamer moet filmen om te bewijzen dat er geen spiekbriefjes hangen of andere mensen aanwezig zijn.

„Het was echt geen eenvoudig besluit om een rechtszaak aan te spannen tegen onze grote sparringpartner. De rest van het jaar moeten we ook nog met ze door één deur”, zegt Hol. De uitslag is daarom extra teleurstellend voor de studenten. „Maar we zijn strijdlustig geweest.”

De studenten gaan waarschijnlijk niet verder procederen tegen het gebruik van de software bij tentamens. „Tegen de tijd dat we de uitslag zouden krijgen, is de coronacrisis alweer voorbij.”