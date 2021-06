Om naar uit te kijken deze zomer

First Cow (17 juni)

Op een of andere manier viel dit melancholieke meesterwerk over vriendschap, dood en koekjes bakken in Oregon anno 1821 door de kieren, ook bij de Oscars. Eye Filmmuseum stelt hem alsnog beschikbaar in het zomerprogramma Previously Unreleased, waarna hij door het land reist. Mis hem niet.

I Care a Lot (15 juli)

Veel immoreler wordt het niet dan in deze gitzwarte kapitalistische satire over Marla Grayson (Rosamund Pike) die ouden van dagen ongevraagd onder curatele stelt om hun bankrekening te plunderen. Tot ze dat probeert met de moeder van de kleine, maar venijnige Russische maffiabaas gespeeld door Peter Dinklage.

Black Widow (7 juli)

Scarlett Johansson als Russische superspion markeert de terugkeer van superheldenfabriek Marvel op het grote scherm. Regisseur is arthousefilmer Cate Shortland (Lore, The Berlin Syndrome), dus dat stemt nieuwsgierig. In hoeverre laat zij zich marveliseren?

Quo vadis, Aida? (1 juli)

Deze beklemmende Bosnische reconstructie van het drama in Srebrenica won al talloze prijzen, waaronder een Oscarnominatie. Regisseur Jasmila Zbanic baseerde zich op het verhaal van een Dutchbat-tolk die gadesloeg hoe zijn familieleden tot de ruim zevenduizend moslimmannen behoorden die door Bosnisch-Servische troepen werden afgevoerd.

In the Heights (1 juli)

Het meesterlijke Hamilton ging naar Disney+. Maar de filmversie van In the Heights, de musical waarmee Lin-Manuel Miranda doorbrak, moet een van de bioscoophits van deze zomer worden. Amerikaanse recensenten zijn lyrisch over de vrolijke ode aan de multiculturele samenleving die diverse personages in de Newyorkse latinogemeenschap volgt.

Fast & Furious 9 (8 juli)

Door corona moesten fans anderhalf jaar wachten op dit negende deel uit de hitreeks over een groep vrienden en hun wagenpark; de succesvolle franchise leverde al meer dan 5 miljard dollar op. Dit keer komt Dominic Toretto (Vin Diesel) er achter dat zijn verdwenen broer Jakob nog leeft.

De Luizenmoeder-film (eind juli)

Directeur Anton is, tot spijt van de fans, verdwenen. Maar verder is iedereen van de partij in dit langverwachte filmvervolg op de populaire, politiek incorrecte komedieserie over basisschool De Klimop. Juf Ank (Ilse Warringa) heeft haar handen vol aan de onderbezetting, corona en de zeurende ouders.

De veroordeling (2 september)

Onderzoeksjournalist Bas Haan beet zich vast in de gecompliceerde, slepende ‘Deventer Moordzaak’ in 1999; op zijn boek baseerde regisseur Sander Burger deze ijzersterke verfilming. Haan wordt gespeeld door Fedja van Huêt, maar vooral Yorick van Wageningen excelleert als de ten onrechte beschuldigde ‘klusjesman’.

Soof 3 (half september)

Na een tv-serie, musical en drie films moeten (veelal vrouwelijke) fans dit najaar toch afscheid nemen van de neurotische thuiskok en haar chaosgezin. Soof (Lies Visschedijk) lijkt haar leven eindelijk op de rails te hebben. Maar dan krijgt ze slecht nieuws én presenteert haar dochter een nieuwe verloofde.

James Bond: No Time To Die (30 september)

Na drie maal corona-uitstel hebben de miljoenen Nederlandse Bond-liefhebbers nu hoopvol 30 september in de agenda geschreven. In No Time To Die leidt Bond (laatste maal Daniel Craig) een rustig bestaan op Jamaica. Maar dan vraagt vriend en CIA-agent Felix Leiter hem een ontvoerde wetenschapper te bevrijden.

Mijn beste vriendin Anne Frank (7 oktober)

De eerste Nederlandse film over het Joodse meisje en haar dagboek focust op haar vriendschap met Hannah Gosler. De meisjes kenden elkaar uit Amsterdam en zagen elkaar, jaren later, terug in Bergen-Belsen. Het drama wordt geregisseerd door Ben Sombogaart, die hits als De Tweeling en De Storm maakte.

Benedetta (7 oktober)

De Nederlandse regisseur Paul Verhoeven mag half juli, vlak voor zijn 83e verjaardag, in Cannes zijn tweede Franse film presenteren. Het historische drama Benedetta vertelt over een verboden lesbische nonnenliefde in de late middeleeuwen. Hoofdrollen zijn er voor Virginie Efira, Charlotte Rampling en Christopher Lambert.

The French Dispatch (tba)

Regisseur Wes Anderson heeft voor zijn nieuwe pareltje een sterrencast aan zich verbonden: van Benicio del Toro tot Adrien Brody, van Tilda Swinton tot Timothée Chalamet, van Frances McDormand tot Bill Murray. De film volgt een groep journalisten die in het midden van de 20ste eeuw in Parijs werken voor een Amerikaanse krant.

