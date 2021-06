Oegandese minister beschoten in auto, dochter en chauffeur komen om

De Oegandese minister van Arbeid en Transport Katumba Wamala is dinsdagochtend gewond geraakt bij een schietpartij, meldt persbureau Reuters. Ooggetuigen hebben Wamala met bebloede kleding uit zijn auto zien komen. Zijn chauffeur en dochter overleefden de schietpartij niet. Het incident was in Kisaasi, een buitenwijk van de Oegandese hoofdstad Kampala.

Volgens lokale media is Wamala naar het ziekenhuis in Kampala gebracht, vlak bij de plek waar het incident was. Hij zou onderweg zijn geweest naar een begrafenis van een familielid. De schutters zouden het vuur hebben geopend vanaf een scooter en daarna zijn weggereden. Het is niet bekend of ze daarna zijn opgepakt. Ook hun motief is onbekend.

De 65-jarige Wamala zit sinds december 2019 in het Oegandese kabinet. In de vijf jaar daarvoor was hij minister van Staat en Werkgelegenheid. Tussen 2013 en 2017 leidde hij de Oegandese strijdkrachten als generaal, ook bekleedde hij een hoge functie binnen het politiekorps.