Militaire bonden: Afghaanse tolken moeten snel geëvacueerd worden

Organisaties van militairen, veteranen en tolken uit acht landen roepen hun regeringen en de NAVO dinsdag op om Afghaans personeel zo snel mogelijk asiel te verlenen. Zij maken zich zorgen over de veiligheid van voornamelijk tolken in Afghanistan, nu internationale troepen het land verlaten. Dat staat in een door NRC ingeziene brief die dinsdag aan onder anderen demissionair premier Mark Rutte wordt verstuurd. Onder de zeventien ondertekenaars zijn de twee Nederlandse militaire vakbonden VBM en AFMP. De andere komen uit Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Uiterlijk 11 september moeten alle internationale troepen zijn vertrokken uit Afghanistan, waar de extremistische beweging Taliban de afgelopen maanden terrein wint. Afghaanse tolken die hebben gewerkt voor buitenlandse troepen kunnen door de Taliban worden gezien als verraders en daardoor hun leven niet zeker zijn.

Asielprocedure duurt lang

Zij komen in principe in aanmerking voor asiel in de landen waarvoor zij hebben gewerkt, maar de procedure om dit te regelen neemt veel tijd in beslag. Volgens de brief van de zeventien organisaties worden de procedures langzaam en omslachtig afgehandeld, terwijl de tijd begint te dringen. Volgens de Nederlandse bonden „komt het nú aan op moreel besef en daadkracht van het kabinet”.

Het ministerie van Defensie wil uit veiligheidsoverwegingen niet vertellen hoeveel tolken in Afghanistan zitten die voor Nederlandse troepen hebben gewerkt. Wel zegt een woordvoerder van demissionair minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) dat het ministerie „er heel druk mee is” om tolken terug te halen en te bekijken hoe dit „beter en sneller” kan.

De afgelopen weken zijn al zestig tolken met hun gezin naar Nederland gehaald. Volgens de woordvoerder van het ministerie kan het Afghaanse personeel een groot deel van de asielprocedure in Nederland afwachten, maar moet wel eerst een paspoort en visum voor hen worden geregeld, en gecheckt worden of ze inderdaad voor Nederland hebben gewerkt. Onder meer Frankrijk en de Verenigde Staten hebben eveneens tolken laten overkomen.

