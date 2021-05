De gepensioneerde journalist is meer dan dertig jaar patiënt in mijn tandartspraktijk in Rotterdam. Ik vervang een oude amalgaamvulling die wat randlekkage vertoont. Als de man van de stoel opstaat zegt hij: „Dat was dan de laatste vulling van tandarts Van Dam uit Schoonhoven.” Spontaan kippenvel op mijn armen. Zonder het te weten heb ik een vulling verwijderd die ruim vijftig jaar geleden door mijn grootvader werd geplaatst.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl