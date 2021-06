Indiase of ‘delta’-variant wekt zorgen in het VK

Maandag, een vrije dag in het Verenigd Koninkrijk, konden Londenaren zich zonder afspraak melden voor een vaccin bij rugbytempel Twickenham Stadium in het westen van de stad. Onder het motto Let’s tackle Covid werden er 15.000 prikken gezet.

In het VK neemt de bezorgdheid over de virusvariant die voor het eerst in India werd vastgesteld, snel toe. Die variant komt voor in een aantal kleine gebieden in noordwest en zuidoost Engeland en in een deel van noordwest Londen.

De National Health Service (NHS) doet er van alles aan om de besmettingshaarden te identificeren en te bestrijden. In de getroffen wijken wordt de bevolking systematisch getest, soms met hulp van het leger. Daarnaast wordt er zo snel mogelijk gevaccineerd. Daartoe werden nieuwe vaccincentra uit de grond gestampt, mobiele prikcentra naar de getroffen wijken gereden en acties zoals in Twickenham georganiseerd.

Intussen gaan ook steeds meer stemmen op om de resterende lockdown-regels voorlopig te handhaven. Het aantal nieuwe besmettingen is nog laag, maar stijgt wel. Maandag werden 3.383 nieuwe gevallen gemeld, waarmee de besmettingen terug zijn op het niveau van maart.

In het VK is in de loop van dit voorjaar al een groot aantal lockdown-maatregelen stapsgewijs afgeschaft. Alleen nachtclubs zijn nog gesloten, reizen naar het buitenland is beperkt, het advies om thuis te werken geldt nog steeds en in openbare gelegenheden geldt een mondkapjesplicht. Die regels zouden op 21 juni moeten vervallen, maar nu al adviseren wetenschappers de regering die versoepeling uit te stellen.

Beginnende golf

Professor Ravi Gupta, lid van Nervtag, de instantie die de Britse regering adviseert over de pandemie, wees er maandag op dat de nieuwe virusvariant heeft geleid tot een exponentiële groei van het aantal besmettingen. „Alle [besmettings]golven beginnen met een laag aantal gevallen dat op de achtergrond bromt, om dan explosief te worden. Wat we hier zien zijn tekenen van een beginnende golf.”

Ongeveer driekwart van de nieuwe gevallen betreft besmettingen met de nieuwe variant, die in de volksmond de Indiase variant heet en door wetenschappers met B.1.617.2 wordt aangeduid. De WHO heeft een nieuw classificatiesysteem ingevoerd om stigmatisering van landen of regio’s tegen te gaan. Alle virusvarianten worden door de gezondheidsorganisatie sinds deze week voor niet-wetenschappelijk gebruik vernoemd naar een letter uit het Griekse alfabet. De Indiase variant werd variant delta.

Gupta wil graag een paar weken extra tijd om data te vergaren over de nieuwe piek in besmettingen en er zeker van te zijn dat volledige terugkeer naar het oude normaal verantwoord is. „Als je kijkt naar de kosten van een foute beslissing, denk ik dat uitstel de voorkeur heeft.”

De gangbare vaccins bieden bij twee prikken een hoge bescherming tegen variant delta. Het VK hoopt alle vijftigplussers voor de beoogde versoepeling volledig gevaccineerd te hebben. De regering wil op 14 juni een besluit nemen.

Lees hier een reportage over vaccineren in het VK