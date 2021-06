Gaat cryptokunst de kunsthandel overnemen?

1,3 miljoen voor een schilderij dat bestaat uit een enkele pixel. 70 miljoen voor een .jpeg-bestand. Digitale kunst is hot en dan met name digitale kunst waarvan de uniekheid via een ingewikkeld proces is vastgelegd in een NFT. Niks Copy-Paste dus, maar een digitaal echtheidscertificaat dankzij blockchain. Maar wat zijn NFT’s eigenlijk en waarom zijn ze nu ineens zo populair? Is dit de redding van de digitale kunsthandel? En kunnen we het moederbestand van deze podcast eigenlijk ook laten veilen?