Door corona getroffen start-ups hebben opnieuw geld nodig

Start-ups die een Corona Overbruggingslening (COL) hebben gekregen om de crisis door te komen, dreigen in bijna negen op de tien gevallen opnieuw in financiële problemen te komen. Dat blijkt uit onderzoek van TechLeap, een non-profitorganisatie die de ontwikkeling van het Nederlandse ‘tech-ecosysteem’ ondersteunt.

Tussen april 2020 en eind mei 2021 hebben ruim negenhonderd ondernemingen COL-ondersteuning gekregen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Via de regeling konden start-ups een lening krijgen tussen 50.000 en 2 miljoen euro om een periode van negen maanden door te komen. Het is de bedoeling dat het geld wordt terugbetaald als de omzet van de betrokken bedrijven zich herstelt.

Het oorspronkelijke COL-budget van 300 miljoen euro is bijna op. Volgens TechLeap is er zo’n 50 miljoen euro nodig om te voorkomen dat een aantal bedrijven die een COL hebben ontvangen niet alsnog failliet gaan. Driekwart van de betrokken bedrijven heeft momenteel net voldoende geld in kas om het maximaal zes maanden uit te houden. Het gaat met name om start-ups in de sectoren SoftTech, CleanTech & Energie en HighTech-systemen.

Lees meer over de COL: ‘Start-ups vroegen massaal om steun, de overheid zei ook massaal ‘nee’

Eerder bleek dat meer dan de helft van de start-ups die een beroep deed op de regeling is afgewezen, omdat de financiële problemen waar de bedrijven mee te maken kregen niet direct konden worden gerelateerd aan de coronacrisis. De regionale ontwikkellingsmaatschappijen (ROM’s) die de aanvragen beoordeelden lieten in de toekenning meewegen of ze vertrouwen hadden in de toekomstbestendigheid van een onderneming. Dat had tot gevolg dat afgewezen start-ups vaak maar lastig begrepen waarom ze niet voor de COL in aanmerking kwamen.

Dat veel bedrijven opnieuw geld nodig hebben, komt vooral doordat de coronacrisis langer duurt dan verwacht. „Het is belangrijk dat we bedrijven niet alsnog, nu we er bijna zijn, laten omvallen”, zegt TechLeap-directeur Maurice van Tilburg. „Dit zijn de ASML’s van de toekomst. Als we nu niet doorpakken, zijn we straks inkoper in plaats van verkoper van technologie.”