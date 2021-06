Cillessen niet naar EK vanwege coronabesmetting, Bizot vervangt hem

Doelman Jasper Cillessen zal geen deel uitmaken van de selectie van het Nederlands elftal voor het Europees Kampioenschap Voetbal. Dat meldt de KNVB dinsdagmiddag. Cillessen is vorige week positief getest op het coronavirus en zit sindsdien in zelfisolatie. Omdat de definitieve selectie vandaag moet worden ingeleverd bij de UEFA, heeft bondscoach Frank de Boer besloten hem te vervangen door AZ-doelman Marco Bizot.

Bizot was al met Oranje afgereisd naar het Portugese Lagos, waar de 26-koppige selectie een trainingskamp belegt in aanloop naar het EK. De Boer stelde Cillessen dinsdagochtend op de hoogte van zijn besluit, meldt hij op de website van de KNVB. „Laat ik vooropstellen dat ik dit ongelooflijk zuur vind voor Jasper, maar ik moest de knoop doorhakken”, aldus De Boer. Doordat Cillessen positief getest is, heeft hij al „een belangrijk deel van de voorbereiding gemist”. „We weten niet hoelang het gaat duren tot dat hij weer 100 procent fit is. Ik wil wat dat betreft geen risico nemen.”

Cillessen was de beoogde eerste doelman voor het EK. Tijdens een persconferentie zei De Boer dinsdagmiddag nog geen keuze te hebben gemaakt wie in het doel zal vervangen. De keuze zal worden gemaakt tussen Tim Krul en Maarten Stekelenburg: „Het zou kunnen dat ze de komende oefenduels allebei speeltijd krijgen.”

Het EK begint op vrijdag 11 juni met een wedstrijd tussen Turkije en Italië. Op 13 juni speelt Nederland tegen Oekraïne in de eerste wedstrijd van de groepsfase. Oostenrijk en Noord-Macedonië zijn de andere tegenstanders in de poule van Oranje. In aanloop naar het toernooi speelt het Nederlands elftal ook nog twee oefenwedstrijden tegen Schotland (2 juni) en Georgië (6 juni).