Carlo Ancelotti opnieuw trainer van Real Madrid

Carlo Ancelotti wordt opnieuw trainer van Real Madrid. De Spaanse club meldt dinsdag dat de Italiaan de opvolger zal zijn van de vorige week opgestapte Zinedine Zidane. Ancelotti was van 2013 tot en met 2015 ook al trainer van Real Madrid en won toen onder meer de tiende Champions League in de historie van de club.

Ancelotti was het afgelopen seizoen coach van het Engelse Everton. Met die club eindigde hij op de tiende plaats in de Premier League. Ancelotti had eigenlijk nog een contract in Engeland tot de zomer van 2024. Welk bedrag Real Madrid als afkoopsom betaalt, is niet bekend. Ancelotti tekent een contract voor drie jaar en wordt woensdag in Madrid gepresenteerd.

De 61-jarige Ancelotti kan inmiddels een lange lijst met (top)clubs overleggen. Zo was hij onder meer trainer van Juventus, Chelsea, Paris Saint-Germain en Bayern München. Zijn grootste successen behaalde hij met AC Milan. Met die club won Ancelotti onder meer twee keer de Champions League. Als speler wist hij met AC Milan ook al twee keer de Europacup I te winnen, de voorloper van de Champions League.

Zinedine Zidane diende vorige week zijn ontslag in bij de clubleiding van Real Madrid. Hij wist het afgelopen seizoen geen prijs te winnen met De Koninklijke. In de Champions League werd de Spaanse ploeg in de halve finale uitgeschakeld door de latere winnaar Chelsea en in de eigen competitie eindigde Real Madrid op de tweede plaats achter stadgenoot Atlético.