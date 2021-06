Bonden en ministerie bereiken akkoord over nieuwe politie-cao

De politievakbonden en het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn het eens geworden over een nieuwe cao voor de politie. Agenten krijgen vanaf 1 juli een structurele loonsverhoging van 1,3 procent en een eenmalige uitkering van 750 euro. Dat meldt vakbond ACP dinsdag.

Volgens de vakbond gaat het om een ‘tussen-cao’ voor 2021. Vanaf volgend jaar, als een nieuw kabinet gevormd is, wordt er opnieuw onderhandeld over de arbeidsvoorwaarden. Aanvullend op de tussen-cao zijn afspraken gemaakt over nieuwe maatregelen om politiemensen en hun gezinnen beter te beschermen tegen geweldsrisico’s. Ook is afgesproken dat er ondanks capaciteitsproblemen genoeg ruimte blijft voor agenten om verlof te nemen in 2021. De leden van de bonden kunnen op korte termijn aangeven of ze het eens zijn met het resultaat van de onderhandelingen.

De onderhandelingen voor een nieuwe politie-cao liepen eind vorig jaar vast, omdat het kabinet vasthield aan een structurele loonsverhoging van 1,3 procent en twee eenmalige uitkeringen van 300 euro in anderhalf jaar tijd. Om druk te zetten op demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) dreigden de bonden begin mei te staken tijdens de voetbalwedstrijd Ajax-Feyenoord. De vakbonden hadden hoger ingezet dan wat er nu in de cao staat, maar besloten toch akkoord te gaan. „Na vier maanden actievoeren werd duidelijk dat de formatie van een nieuw kabinet wel eens heel lang kon gaan duren of zelfs mislukken. Dat verhoogde het risico dat het afsprakenpakket van december 2020 aan politieke houdbaarheid zou inboeten”, zeggen de bonden in een reactie.