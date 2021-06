Bioscopen gaan weer open met een royaal aanbod

De bioscopen lijkt iets meer geluk beschoren dan de horeca. Op 28 april mochten de terrassen weer open, daarop volgde een maand koel en nat weer. Op zaterdag 5 juni openen de bioscopen, theaters en musea de deuren. Opnieuw wordt regen voorspeld, maar nu lijkt dat een voordeel. Al dreigt aan de horizon het Europees Kampioenschap voetbal, dat op 11 juni begint. Bioscoopketen Pathé past daar een mouw aan door wedstrijden van het Nederlands elftal in de zaal te vertonen.

Het is vooralsnog een opening met beperkingen: ticketverkoop online, maximaal vijftig man per zaal, onderweg mondkapjes op, vaste plekken. Maar met popcorn en bier: de horeca mag wel tot tien uur ’s avonds open blijven. Van testen voor toegang willen de bioscopen niets weten. Eerder dit jaar weigerde de sector aan een experiment van die strekking mee te werken.

Gezien ervaringen met heropening elders rekent men op uitverkochte zalen - wat met de nog geldende restricties niet zo moeilijk te realiseren is. Maar anders dan vorig jaar voelt deze heropening als een nieuw begin, niet als iets fragiels en tijdelijks; het idee is ook de laatste restricties in de zomermaanden af te bouwen. En of het coronavirus zich nou aan dat plan houdt of niet, deze heropening wordt een feestje. Bioscoopketen Vue (19 vestigingen) liet maandag weten dat in de voorverkopen nu al 3.500 tickets zijn verkocht. Er zijn welkomsdrankjes, en wie zaterdag om 12 uur ’s middags als eerste voor de deur staat, krijgt een fles champagne en een cadeaubon. Marktleider Pathé (30 vestigingen) reserveert zijn openingsdag voor houders van Pathé Unlimited-abonnementen.

Het eerste filmaanbod is overstelpend. Volgende week bespreken we de titels uitgebreid, nu doen we alvast een greep in een royaal aanbod van minimaal 25 films, een cyclus klassiekers van de Chinese meester Wong Kar-Wai die het Eye Filmmuseum aanbiedt nog niet eens meegerekend. Niet alles is even nieuw: sommige films waren eerder als streamer te zien, zoals De Oost of Cruella, andere films draaiden vorig jaar heel even of net niet in de bioscoop. Soms betreft het ‘moetjes’, films die nu eenmaal een bioscooprelease is beloofd.

Met zoveel films wordt het dus worstelen. Wie er bovenkomt? De grootste trekker van komende week is zonder twijfel De Slag om de Schelde, Nederlands duurste oorlogsfilm na Zwartboek over een halfvergeten, maar gruwelijke Zeeuwse veldslag in de herfst van 1944. Die film beleefde in december een wel zeer wrede première bij Film by the Sea in Vlissingen; nadat eerst de kroonprins het moest laten afweten, werd een dag later een nieuwe lockdown van kracht. Producer Alain De Levita is opgetogen. „Natuurlijk kunnen de zalen niet zo vol, maar op dit moment draait hij minimaal in 162 zalen en we horen van bioscopen die hem de hele dag draaien. Je voelt echt dat er enthousiasme in de lucht hangt.”

Deze week in de bioscoop

Van verbluffend oorlogsepos tot makeover van een moderne Disney-heks, deze films draaien deze week in de bioscoop:

De Slag om de Schelde ●●●● ● Lees ook Op de set van ‘De Slag om de Schelde’: de ruïnes in Vlissingen komen er digitaal bij Knap, soms verbluffend, wat de makers van dit oorlogsepos doen met een vrij bescheiden budget van 14 miljoen euro. Drie levens komen samen tijdens de modderige en miserabele ‘vergeten veldslag’ om het strategisch cruciale Walcheren te veroveren in de herfst van 1944: de Britse avonturier William, de ontgoochelde Nederlandse SS’er Marinus en secretaresse Teuntje, die denkt dat neutraliteit een optie is. Film zonder grootse visie, maar meeslepend en met panache.

De Oost ●●● ●● Lees ook Morele verwording in Nederlands Vietnam Al even op Amazon Prime, toch maken veel bioscopen schermen vrij voor dit oogstrelende oorlogsepos van Jim Taihuttu. Hij filmt het naoorlogse Nederlandse optreden in Indonesië en de bloedige repressie in Zuid-Celebes naar model van Vietnamfilms als Platoon, en Terrence Malicks The Thin Red Line.

Undine ●●●● ● Overrijp, romantisch en hoogst intelligent liefdesdrama van Christian Petzold over waternimf Undine die in het moderne Berlijn de liefde zoekt. De legende vereist dat Undine haar minnaar doodt als hij haar ontrouw is en dan terugkeert naar het water. Maar wat als ze als een blok voor een ander valt voor ze haar wraakmissie voltooit?

The Dissident ●●●● ● Bryan Fogel won een Oscar met zijn debuut Icarus, die Poetins illegale dopingprogramma in de sport blootlegde. In The Dissident gaat hij de Saoedische kroonprins Bin Salman te lijf: de biografie van Jamal Khashoggi wordt verknoopt met een thrillerachtige reconstructie van zijn geruchtmakende moord in Istanbul.

Demon Slayer ●●● ●● Deze op een jonge doelgroep gerichte anime werd vorig jaar de Japanse film met de hoogste opbrengst ooit. Demon Slayer: Mugen Train gaat over een groepje helden, onder wie de jonge hoofdpersoon Tanjiro, die in een voortrazende trein een schier onoverwinnelijke demon moeten verslaan. Dat leidt tot kleurrijke, luidruchtige actie, maar het interessantst zijn de dromen/nachtmerries - zijn dat wel dromen of worden ze opgeroepen door de demon?

Cruella ●●●●● Disney geeft na Malificent ook deze moderne heks een positieve make-over, waarin het bipolaire mode-icoon Cruella als neo-Dickensiaanse straatschoffie opgroeit in het Londen van de ‘swinging sixties’ en de strijd aangaat met het modehuis van ‘De Barones’.