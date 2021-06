Bijna half miljoen doden geregistreerd sinds uitbreken burgeroorlog Syrië

In de Syrische burgeroorlog zijn in tien jaar tijd 494.438 doden geregistreerd. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten dinsdag na nieuw onderzoek. De meest recent geregistreerde sterfgevallen vielen in de periode tussen eind 2012 en november 2015. Ruim een jaar geleden stond het geregistreerde dodental op 384.000. De mensenrechtenorganisatie kon oude meldingen van sterfgevallen in de afgelopen maanden onderzoeken doordat het relatief rustig is in Syrië.

Recent heeft het Observatorium 42.000 nieuwe burgerslachtoffers geregistreerd, waarmee het totaalaantal stijgt naar 159.774. Onder hen zijn ruim 25.000 kinderen onder de achttien jaar. Het geregistreerde dodental van strijders van terreurgroep Islamitische Staat (IS) staat op ruim veertigduizend. Volgens de organisatie zijn daarnaast bijna tachtigduizend Syrische rebellenstrijders omgekomen en bijna 13.000 Koerdische strijders. Het Observatorium heeft ruim 91.000 militairen geregistreerd die vochten voor het regime van Bashar al-Assad.

De zittende president kreeg vorige week ruim 95 procent van de stemmen bij de presidentsverkiezingen, die internationaal kritiek kregen vanwege hun ondemocratische karakter. Zo verklaarden onder meer de Verenigde Staten, Duitsland en Italië dat de verkiezingen „vrij noch eerlijk” verliepen: de regering stond niet meer dan twee oppositiekandidaten toe. Bovendien woonden zeker acht miljoen Syriërs in door Koerden beheerst gebied, waar het onmogelijk was te stemmen.

Assad is sinds 21 jaar president van Syrië. Hij nam het stokje over van zijn vader, die op 10 juni 2000 overleed. Onder Bashar al-Assads regime brak in 2011 de burgeroorlog uit, na aanvankelijk vreedzame protesten tegen zijn bewind. Naast honderdduizenden doden zijn ruim elf miljoen Syriërs op de vlucht geslagen, dat is ongeveer de helft van de Syrische bevolking. Nu Assad is herkozen, is zijn vierde termijn aangebroken. Hiermee blijft hij de komende zeven jaar aan de macht. Zijn regering heeft de macht in ongeveer twee derde van het land.