Bengaalse stroper die zeventig tijgers doodde na 20 jaar aangehouden

Een Bengaalse stroper die wordt verdacht van het doden van zeventig tijgers is afgelopen zaterdag na een zoektocht van twintig jaar aangehouden in de zuidelijke plaats Sharankhola. Dat melden Bengaalse media maandag. Volgens de krant Dhaka Tribune gaat het om de meest gezochte crimineel van het land. De politie kon de vijftigjarige Habib Talukder oppakken dankzij een tip.

Talukder trok jarenlang heimelijk de Sundarbans in, tijgerreservaat en een van ‘s werelds grootste mangrovebossen. Hoewel hem de toegang tot het bos was ontzegd, joeg hij met stropersbendes jarenlang op wilde dieren in het gebied dat zich uitstrekt van India tot Bangladesh. De stroper zou eerder hebben bekend dat hij zeventig tijgers heeft gedood. De huid, botten en vlees van de dieren verkocht hij op de zwarte markt.

De stroper woonde in een plaats aan de rand van het bosgebied. Iedere keer dat de politie zijn woning binnenviel, sloeg hij op de vlucht en bleef zo uit handen van de autoriteiten. „We hebben lange tijd geprobeerd hem in het nauw te drijven”, aldus een politiechef tegenover AFP. Dat Talukder nu vastzit, is voor de regionale bosbeheerder Mainuddin Khan een „opluchting”, zegt hij in gesprek met het persbureau. „Hij was een grote bedreiging voor de biodiversiteit van het bos.”

In de Sundarbans woont wereldwijd de grootste populatie Bengaalse tijgers, een diersoort die met uitsterven wordt bedreigd. In 2018 zijn in het gebied 114 Bengaalse tijgers geteld. In 2015 waren dat er 106, ruim vier keer minder dan in 2001, blijkt uit gegevens van de ministeriële afdeling belast met natuurbescherming.