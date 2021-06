Acteur Steven Seagal sluit zich aan bij Russische politieke partij

Hollywoodster Steven Seagal haalt weer eens het nieuws, en weer komt daar geen film aan te pas. De loopbaan van de Amerikaanse acteur – 69 jaar oud, 1 meter 93 lang en actieheld in 56 films (plus twee in de maak) – is vol wonderlijke gebeurtenissen, vaak gerelateerd aan Rusland.

Dit weekend werd Seagal lid van de politieke partij Rechtvaardig Rusland-Voor Waarheid, een fusiepartij die het bij de parlementsverkiezingen in september opneemt tegen regeringspartij Verenigd Rusland.

Seagal, net als Poetin een liefhebber van oosterse vechtsporten, is al jaren bevriend met de Russische president. In 2016 gaf Poetin hem het Russische staatsburgerschap, in 2018 gaf hij hem een gezant-status om de Amerikaans-Russische relaties te verbeteren.

Het lijkt daarom vreemd dat Seagal zich aansluit bij een oppositiepartij. ‘Oppositie’ is hier echter betrekkelijk. De drie partijen die in januari samengingen – Rechtvaardig Rusland, Voor Waarheid en Patriotten van Rusland – staan pal achter het Kremlin. Ze vormen onderdeel van de ‘systeemoppositie’, zodat op papier sprake is van meerdere partijen. Rechtvaardig Rusland heeft nu 23 van de 450 zetels in de Doema, Verenigd Rusland 336.

Humorloze vechtjas

Bij de ontvangst van zijn lidmaatschapskaart liet Seagal weten dat hij zich wil inzetten voor het milieu, met zwaardere straffen voor vervuilende bedrijven. Eerder pleitte de acteur ook al voor behoud van natuurgebieden, en voor Tibetaanse onafhankelijkheid.

In zijn films is Seagal een zwijgzame en humorloze vechtjas met zwarte kleren en paardenstaart. Hij breekt botten van slechteriken zonder zelf ooit geraakt te worden dankzij zijn beheersing van de Japanse sport aikido. In het echt heeft Seagal de zevende dan en spreekt hij vloeiend Japans.

Na een bloei in de jaren negentig 90, met onderhoudende films als Under Siege (op een boot) en Under Siege 2 (in een trein), gingen de Seagal-films vanaf 2000 veelal direct naar video en dvd. In Rusland en de voormalige Sovjetrepublieken is Seagal nog steeds zeer populair. In het Westen trekt hij meer aandacht met niet-filmische acties, zoals de verdediging van Poetin bij de annexatie van de Krim in 2014.

Seagal heeft een zwak voor foute, sterke mannen. In 2013 bezocht hij de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov, in 2016 de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko. Begin mei was hij in Venezuela, om de omstreden president Nicolás Maduro te verblijden met een samoeraizwaard.

Gesjeesde zakenman

Voor leiders als Poetin is vriendschap met Amerikaanse en Europese beroemdheden een manier om te laten zien dat ze internationaal niet volledig alleen staan. De sterren dragen bij aan hun legitimiteit, zoals basketballer Dennis Rodman hielp om de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un te ‘normaliseren’ voordat Donald Trump dat deed.

Een gesjeesde zakenman uit Californië met de aangenomen naam Bob Van Ronkel speelde de laatste twintig jaar een sleutelrol in het contact tussen Moskou en Hollywood, schreef The Washington Post in 2018. Van Ronkel bracht niet alleen Seagal en Poetin bij elkaar, maar haalde met zijn bedrijf Doors to Hollywood tientallen filmsterren naar Rusland, Oekraïne en Kazachstan.

In 2013 was Van Ronkel betrokken bij de Miss Universe-verkiezing van Trump in Moskou. In 2010 organiseerde hij een liefdadigheidsgala in Sint-Petersburg, waar Poetin, hand nonchalant in de zak, een versie van Fats Domino’s Blueberry Hill zong. Op een video is te zien hoe Hollywoodsterren Kevin Costner, Kurt Russell, Goldie Hawn en Sharon Stone hem aanmoedigden. Ook Gérard Depardieu, Poetin-vriend en Rus sinds 2013, is van de partij.